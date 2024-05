Nicolás Pino: "En la Expo Agro Milei dijo que en junio levantarían el cepo"

Nicolás Pino, integrante de la Mesa de Enlace, sostuvo que el vínculo entre el sector agropecuario y el Gobierno es primordial, porque "es el sector más competitivo y que más aporte hace, no solo de ingresos y de divisas, sino también de trabajo". Además, defendió la necesidad de liberar el cepo cambiario y de crera un marco de previsibilidad económica para invertir y producir. "Lo importante es que podamos trabajar, producir, y generar lo que necesita nuestro país, que es más producción, exportaciones y una continuidad hacia adelante en la que las reglas del juego no cambien", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nicolás Pino es productor agropecuario, presidente de la Sociedad Rural Argentina, integrante del Movimiento Compromiso Federal y técnico en producción agropecuaria. Además, es uno de los integrantes de la Mesa de Enlace.

Ayer se reunió con el ministro del Interior Guillermo Francos para profundizar la relación entre la Sociedad Rural, el campo y el Gobierno. ¿Qué detalles podés contarnos de ese encuentro?

Desde la Rural estamos tratando de tener nuevamente el contacto directo con los actuales actores del Poder Ejecutivo, puntualmente con el ministro Francos. Queremos que nos tenga un poco al tanto sobre la visión que tiene con todo este tema de la famosa Ley Bases y cómo lo ven en el Senado.

Nos interesa saber qué visión tiene el Gobierno del sector agropecuario, siempre lo repetimos y no nos vamos a cansar de repetir que es el sector más competitivo y que más aporte hace, no solo de ingresos y de divisas, sino también de trabajo, algo que siempre está en discusión.

Así que fue bueno, fue un almuerzo de camaradería y de intercambio de ideas. El ministro también estaba interesado en cómo vemos nosotros el futuro productivo de la Argentina y la capacidad de producir más, que es lo que seguramente todos queremos.

Hay algo que tengo en la cabeza hace varios días y tiene que ver con el enorme temporal en Brasil, en una Porto Alegre tapada de agua, con el precio de la soja que aumenta a partir de las previsiones de menor cosecha en Brasil. En ese contexto, trataba de imaginarme lo que sería una desgracia así en la Argentina. ¿Podés tener alguna reflexión acerca de si podría suceder algo así en nuestro país, de que alguna represa en la zona de la Mesopotamia pudiera producir algo similar?

Esto pasó con el gobernador Carlos Reutemann en Santa Fe, allá por el 2003. Hubo mucha gente fallecida, aunque no creo que haya tenido la magnitud que tuvo este temporal en Brasil. El agua llegó a la ciudad de Santa Fe y fue un desastre. La causa fue una gran inundación en el norte que desbordó el Chaco y toda esa agua fue a parar a Santa Fe buscando el Paraná.

La verdad que son situaciones lamentables. Si bien ayer, por ahí, se veía con agrado que un poco los precios de las commodities como la soja y el trigo tenían una tendencia a levantar un poco, es lamentable que muchas veces este tipo de subas se deba a desgracias ajenas, ya sea este desastre del sur del Brasil o guerras en el mundo.

Por supuesto, estamos en contacto, porque la Rural Integra la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur, donde Brasil es un miembro más que importante y estamos solidarizándonos con lo poco que uno puede hacer realmente en estas situaciones de extrema desgracia. Los colegas brasileños saben que desde la Sociedad Rural estamos por lo menos para escucharlos y contener en cuanto podamos hacerlo.

La salida del cepo cambiario

Alejandro Gomel (AG): Hace un par de días, Milei explicó por qué no hay atraso cambiario. ¿Para ustedes está bien el tipo de cambio? ¿Quedó atrasado respecto a la devaluación cuando asumió Milei? ¿Hay algún ruido con respecto a lo que tiene que ver con la liquidación de la cosecha?

Básicamente lo que esperamos con ansias, más allá de si el cambio está atrasado o no, es liberar el cepo cambiario, y esa liberación va a nivelar una diferencia hoy que se ha achicado mucho entre el dólar oficial y el dólar de la calle.

Además, levantar ese cepo cambiario va a liberarnos de este impuesto de Argentina, este 17,5%, sobre todo lo que es importado, que eso también nos encarece el costo. Entonces, lo que necesitamos como productores, que no fijamos el precio de nuestros productos, es un tipo de cambio que sea el único con el cual se pueda trabajar. No debemos tener estos diferenciales como desde el fin del año pasado al día de hoy, donde los productores vemos incrementados nuestros costos en dólares en un porcentaje más que elevado.

Esas cosas necesitamos que no ocurran más. Entonces, para mí si está atrasado o adelantado es anecdótico, lo importante es que podamos trabajar, producir, y generar lo que necesita nuestro país, que es más producción, exportaciones y una continuidad hacia adelante en la que las reglas del juego no cambien.

AG: En la charla que tienen con los funcionarios del Gobierno, ¿se avizora esta salida del cepo? Es que el Gobierno, por el momento, dice que todavía hay que esperar en ese sentido.

Creo que sí, sería improbable si le digo fechas, porque la verdad no me lo han dicho y si lo supiese, lo diría. Pero antes de lo que se preveía se podría llegar a liberar eso, por lo menos eso es lo que dejan ver ciertos funcionarios con los cuales nos juntamos.

¿Y por qué? Están muy entusiasmados por lo que está pasando con ciertos números en la Argentina, como por ejemplo la inflación o tener un dólar de mil, que ha achicado la brecha en un 20%. Como dice Milei, si a esa brecha se le saca el impuesto PAIS, ese 17,5%, la brecha hoy prácticamente no existiría. Así que hacemos votos para que eso suceda lo antes que se pueda.

En la Expo Agro Milei dijo que en junio levantarían el cepo. Pero sí noto que hay entusiasmo con respecto a cómo están los grandes números en la Argentina, la macroeconomía, que eso ojalá genere que este cepo se pueda liberar lo antes posible. Para junio falta muy poquito.

Quiero volver a nuestro país vecino, que como sabés es mi segunda patria, por eso a lo mejor le presto demasiada atención. ¿Es correcto decir que China está reorientando compras que antes hacía en la Argentina, como carnes o frigoríficos, en mayor proporción a Brasil?

En carne bovina, carne de vaca, no creo que tengamos esa necesidad. Brasil es un gran productor de carne de cerdo y Argentina un gran consumidor de ese tipo de carne y eso puede llegar a aumentar su volumen.

Ahora apareció una enfermedad que hace que los animales que están vacunados contra ese problema no se podrían importar de Brasil. Pero siempre se han mantenido los niveles de exportación e importación, no veo que Argentina tenga un susto o vaya a pensar que Brasil nos va a inundar de ciertos productos, no creo que suceda.

