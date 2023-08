Las PASO de las divas

La arena política se convierte en escenario de un enfrentamiento de divas: Moria Casán defiende a Sergio Massa, mientras que Susana Giménez respalda a Juntos por el Cambio, según informó Alejandro Gomel en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

El escenario político argentino no deja de sorprendernos y, en esta ocasión, las elecciones nos regalan un capítulo inesperado, protagonizado por las grandes divas del espectáculo televisivo.

Moria Casán, con su estilo característico y verbo afilado, no solo es la pareja de Fernando Galmarini, padre de Malena Galmarini, la titular de AySA y esposa de Sergio Massa, sino que ha puesto en manifiesto su compromiso con Unión por la Patria.

"Pato" Galmarini reveló que Sergio Massa le pide consejos a Moria Casán: "Ella le dice 'parate así', 'habla así'"

Por otro lado, tenemos a Susana Giménez, una de las figuras más icónicas de la televisión, que ha manifestado reiteradamente su descontento con la realidad del país.

En esta ocasión, la diva ha decidido involucrarse en el ámbito político apoyando abiertamente a Juntos por el Cambio. "Siempre voto por Juntos por el Cambio", afirmó en un programa televisivo, agregando que confía en los dos candidatos de esa coalición.

Susana Giménez, sobre la inseguridad: "Sigo pensando que el que mata tiene que morir"

Las palabras de una diva no pueden pasar desapercibidas, y Moria Casán no se quedó atrás. En un evento político, la "One" manifestó su amor por Argentina y se enfrentó a aquellos que critican al país.

"Amo mi país, me dio todo", exclamó, cuestionando duramente a quienes hablan negativamente de Argentina. La retórica se elevó cuando hizo alusión a aquellos que dicen que Argentina es un “país de mierda" y se preguntó por qué permanecen en el país si lo odian.

Moria Casán ratificó su apoyo a Sergio Massa a días de las Paso 2023: "Es el más elevado de todos"

Las PASO de divas nos dejan una vez más claro que, en la arena política argentina, cualquier guion puede dar un giro inesperado y las estrellas de la televisión también tienen su papel protagónico.

VF JL