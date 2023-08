La noticia corrió como la pólvora en las redacciones de los medios de comunicación de España y de todo el mundo de habla hispana: el filósofo y escritor Fernando Savater había muerto. Horas después, otro trágico suceso: el cantante y compositor José Luis Perales, había muerto. Y la verdad era que tanto Savater como Perales seguían ‘vivitos y coleando’.

Tanto es así, que Perales no dudó en enviar un vídeo desde Londres confirmando que todo era mentira. “Alguien, con muy mala idea, ha dicho que me he muerto. Pero estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana nos vamos a estar viendo en España. Hasta mañana, un abrazo muy fuerte para todos”, fueron sus palabras. Perales, además de cantante, es novelista: lleva publicadas tres novelas desde 2015 hasta la fecha.

Por su parte, y en el caso del filósofo, una cuenta falsa, similar a la de la editorial, fue quien lanzó la noticia falsa. El perfil oficial de la Editorial Ariel es @EditorialAriel. El suplantador que mató a Savater usó la siguiente: @EditoriaIAriel.

Para intentar poner freno a este tipo de conductas, incluso se han creado webs que desmienten estas falsas informaciones como ‘Maldito Bulo’, ‘Google Fact Check Tools’, ‘Fake News Detector’ o ‘Snopes’.

Tommaso Debenedetti es un italiano de 44 años que se hizo famoso por ser el ‘mayor asesino en serie de famosos’ de la historia. Tanto es así, que se le conoce como el rey de las fake news. Un título que se ganó luego de haberse inventado los fallecimientos de J. K. Rowling, Mario Vargas Llosa o Isabel Allende.

Periodista de profesión, su experiencia en hacer falsas noticias le viene de lejos, ya que la primera de ellas que salió de su puño y letra se remonta a 2010, cuando se inventó una entrevista con el escritor americano Gore Vidal. Luego vinieron otras con Vargas Llosa, John Le Carré, Lech Walesa o Mijaíl Gorbachov.

Pero fue descubierto tras inventarse una con el escritor Philip Roth. Un colega de profesión, que sí hizo la entrevista al norteamericano, le preguntó por algo que supuestamente había dicho a Tommaso. Y la respuesta fue que no había tenido tal encuentro con el periodista inventa historias.

Tras ser descubierto, y acabada la ‘gallina de oro’ de las falsas entrevistas, ni corto ni perezoso Debenedetti se lanzó a la creación de cuentas fraudulentas en Facebook y Twitter, desde la que se dedicó a "masacrar" a grandes personalidades del mundo.

Pero es que también creó perfiles falsos como el de Carla Bruni. De ahí salió el bulo de la muerte de Margaret Thatcher. Lo mismo hizo con otro de Umberto Eco, que triste él, anunciaba la muerte de Gabriel García Márquez. O se inventó un perfil de Editorial Alfaguara, editora de Javier Marías, que anunció su muerte en 2020. El escritor falleció dos años después.

