Remarcación de precios y desabastecimiento por la suba del dólar

El periodista especializado en economía, Fernando Meaños, informó al respecto de la incertidumbre que genera en los proveedores de servicios y productos las constantes subas del dólar para la remarcación de precios, y el desabastecimiento de productos que esto genera, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Entre muchas otras cosas. La divisa ilegal sigue muy caliente, abrió en alza este martes y ayer terminó en $945.

Más allá de los números y estos niveles récords, ¿cuáles son las consecuencia que ya trajo y están en la economía real de tener estos saltos tan fuertes en el dólar blue? Cabe recordar que se dice que el dólar marginal es un mercado muy pequeño, que se mueve hacia arriba y abajo con muy poco dinero, pero al mismo tiempo es una referencia clara considerando que entre el 40% y 45% de la economía funciona en negro.

Con lo cual, claramente, al haber tantas restricciones cambiarias, es el dólar que sirve como referencia para muchas actividades económicas, y eso quiere decir que un salto como este trae consecuencias inmediatas.

La primera son las remarcaciones de precios de tipo preventivo, si se quiere. Hay muchos comerciantes remarcando sus precios solo por creer o esperar que esta suba del dólar les encarecerá sus propios costos. Al mismo tiempo, esta tensión que se vive en el mercado cambiario lleva a otra cuestión que es la de stockearse, la de sacarse productos de la venta.

Hay muchas empresas y, sobre todo, muchos eslabones de la cadena de distribución en distintas productos que prefieren retener sus productos y stockearse antes que venderlo a un precio que después no le sirva para reponer ese mismo producto. Es decir, antes de correr el riesgo de venderlo por debajo del precio indicado prefieren stockearse y no vender, eso también se está viendo con mucha claridad en distintos sectores comerciales.

También hay otro punto que tiene que ver con la llegada de dólares. El mercado de soja está prácticamente paralizado, aún cuando está en vigencia el dólar soja que les permite a los exportadores liquidar un 25% de sus ventas al exterior bajo el dólar contado con liquidación y no bajo el dólar oficial.

De todas maneras, el mercado de soja con este movimiento está paralizado. Con esta brecha enorme que se generó entre el dólar oficial y el resto de los dólares alternativos, el mercado de soja prácticamente se paraliza, el productor deposita sus granos en silo bolsa, como quien deposita un dinero en el banco, porque ese stockeo es la forma más sensata o la única que tiene a mano para resguardar su valor.

El punto clave de lo que viene pasando con el dólar blue tiene que ver con la cadena comercial, el desabastecimiento de muchos productos que tienen que ver con que muchas empresas prefieren no sacar sus productos a la calle para no correr el riesgo de venderlo a un precio errado.

Y está también el famoso "no tengo precio" que es que en distintas cadenas comerciales y proveedores de servicios de productos de toda índole, hay personas que manifiestan no poder prestar ese servicio o producto porque no saben cuánto cuesta y cuánto valdrá un insumo dolarizado que necesitan para seguir trabajando.

La economía comienza a vivir un virtual estado de parálisis. Es decir, un virtual estado en el cual muchas actividades sencillamente no pueden desarrollarse. El Gobierno va contando día a día cuántas jornadas cambiarias quedan para las elecciones.

Contando la de hoy quedan siete y eso hace creer que habrá más medidas como las que se tomaron por la mañana para intentar controlar la situación ya sea poniendo algunas variantes más del ya desgastado cepo cambiario o tratando de ponerle algunas restricciones de tipo no formal.

O sea, algunas restricciones las consiguen con conversaciones directas sobre los operadores financieros o los bancos.

Al margen de eso, que es el costado financiero del problema, es claro que sobre la economía real, la suba del blue (que pasó los $1000) está trayendo problemas y éstos se traducen en desabastecimiento de productos y remarcación de los precios.

