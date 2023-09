Sergio Massa sigue haciendo anuncios

Según informó el periodista Alejandro Gomel, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), el ministro anunciará una bonificación similar al IFE, el ingreso de emergencia destinado a los trabajadores informales durante la pandemia.

El anuncio de hoy estará enfocado a tres millones de personas, quienes no están en relación de dependencia, quienes no son monotributistas, y quienes hasta ahora no tuvieron anuncios.

PAMI: Sergio Massa acompaña a Axel Kicillof en la inauguración de hospitales en el Conurbano

Se esperan los detalles pero el cálculo es que se tratará de un bono de alrededor de $30.000.

MVB JL