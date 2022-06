Wimbledon: Novak Djokovic arrancó con el pie derecho

Fue un triunfo vital para Nole que le permite afianzarse cada vez más como uno de los favoritos a hacerse con la corona en Londres. No solo significó el pasaje a la siguiente ronda, sino que también le permitió marcar un récord histórico: el serbio llegó a las 80 victorias en Wimbledon y su victoria 22 al hilo. De esta manera, Djokovic no conoce la derrota desde la edición 2018 del certamen, estadísticas que ya asustan por sí solas a los rivales. Con un triunfo más trabajado de lo pensado ante el coreano Kwon, el serbio, que va por su séptimo Wimbledon y su Grand Slam número 21, se enfrentará este miércoles al ganador entre el australiano Kokkinakis (79°) y el polaco Majchrzak (91°).

El que quiere arruinarle la fiesta a Djokovic es la otra figura estelar del certamen, Rafael Nadal (4°). El mallorquín comienza su recorrido enfrentándose por primera vez en el circuito ante el argentino Francisco Cerúndolo (42°). Con el historial en su favor viéndose las caras con rivales argentinos (18V-2D), Rafa quiere seguir con la racha ganadora luego de obtener el Australian Open y el Roland Garros. Así el partido que les abre las puertas tanto a Nadal como a Cerúndolo es un duelo de sensaciones encontradas. Por su parte, Rafa que no tiene certezas respecto a su futuro querrá hacerse de la corona en Londres.

Wimbledon: El torneo qué repartirá premios millonarios a los vencedores

En la vereda de enfrente Francisco empieza a dar sus primeros pasos en el mundo del tenis de élite. “Es un duelo muy especial. Cuando vi el cuadro, por un lado, me puse contento, porque tenía ganas de jugar contra él, contra Federer y contra Djokovic antes de que se retiren, porque sé que no les quedan muchos años. Por otro lado, sé que es un desafío muy bonito porque me enfrento a uno de los mejores de la historia o al mejor", comentó el argentino.

Por último, en la primera jornada de Wimbledon se presentaron Tomás Etcheverry (77°), Federico Coria (67°) y Facundo Delbonis (84°) y su despedida fue temprana. Tres de las siete raquetas albicelestes abandonaron el certamen luego de caer en sus respectivos partidos de primera ronda. El que querrá cambiar la suerte de los argentinos en la jornada de hoy no solo será Cerúndolo en su arduo encuentro con Nadal. También se presenta Diego Schwartzman (15°) ante el croata Borna Coric (201°).

