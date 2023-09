Pasó casi un año desde el cese de las tomas de estudiantes en los colegios secundarios de la ciudad de Buenos Aires, pero las notificaciones legales siguen llegando a los hogares de las familias involucradas. Este es el caso de la Escuela Superior de Educación Artística (ESEA) Manuel Belgrano en el barrio de Barracas, donde una estudiante de nivel medio hizo pública la denuncia de que su madre recibió por parte del Gobierno porteño.

En ella, se reclaman supuestos "daños y perjuicios" derivados de la participación de su hija en la toma del colegio en octubre del año pasado. El monto solicitado por el GCBA asciende a 2,7 millones de pesos, lo que la estudiante calificó como una "persecución a los derechos estudiantiles de protesta".

La demanda lleva la firma de Valeria Patricia Ale, abogada del GCBA, y de Daniel Mauricio Leffler, director general de Responsabilidad y Contrataciones del Gobierno porteño.

Juana D, alumna de 16 años, posteó en sus redes sociales la foto de la notificación y escribió: "Le llegó a mi vieja una demanda por una suma de casi 3 millones de pesos en forma de 'resarcimiento', porque el año pasado tomamos el colegio junto a compañeros del ESEA Manuel Belgrano y estudiantes de otros colegios. Entre distintas cosas, nos demandan por daños y perjuicios", dice textual el primer párrafo.

"Una vez más el Gobierno (porteño) opta por la persecución a los derechos estudiantiles de protestar contra un sistema que en vez de resguardarnos decide mirar para otro lado y esconderse... Que la gente se entere que el GCBA criminaliza los reclamos de los estudiantes", afirmó.

En su descargo en las redes sociales, Juana mostró videos de "las acciones que tomamos en las jornadas de toma" y las detalló en el texto: "Pintar la fachada del colegio, limpiar y pintar baños, pintar las aulas, mantener el colegio limpio y ordenado durante las jornadas, entre muchas otras cosas", escribió.

La demanda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) por 2,8 millones de pesos tiene como destinatarias a dos madres. Brenda, la madre de Juana, la joven que optó por hacerlo público en sus redes sociales, y otra adulta que prefirió mantener su anonimato y no hacer declaraciones al respecto.

"Es 1,4 millón de pesos por familia", aclaró. Los montos son distintos, de acuerdo a los daños producidos y a los días sin clases de cada establecimiento.

A finales de 2022, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires informó que, por medio de la Procuración General de la Ciudad, había presentado denuncias contra 366 adultos que se consideraban responsables de los estudiantes que participaron en las tomas de los colegios. En ese momento, se mencionó que las demandas se basaban en reclamos por "daños y perjuicios debido a la pérdida de días de clases". Además, se estimaba que el monto total a ser demandado a todas las familias alcanzaría los 50 millones de pesos.

La ocupación de la Escuela Superior de Educación Artística (ESEA) Manuel Belgrano tuvo lugar en el período comprendido entre septiembre y octubre del año pasado y se extendió por cinco días. Únicamente tres de esos días fueron hábiles, ya que la ocupación comenzó un viernes y concluyó el siguiente martes, según relataron los propios estudiantes.

"La verdad es que fue un baldazo de agua fría. A mí no me llegó directamente a mi domicilio, sino que me enteré por la madre de otra estudiante a la que le enviaron la denuncia y se me mencionaba. Para las dos familias el monto de la penalidad, según dice la denuncia, es de poco más de 2.800.000 pesos", le cuenta Brenda, la mamá de Juana D., a Clarín.

"Se nos acusa de ser los responsables parentales de los estudiantes que, supuestamente, causaron daños y perjuicios. ¿Por qué me llegó a mí? Porque, en su momento, mi hija firmó el acta y se hizo responsable cuando tomaron el colegio", señaló.

"El expediente que me enviaron, que tiene 27 páginas, explica entre otras cosas cómo llegaron a la cifra de 1.4 millón de pesos por familia, pero la verdad es que no sé cómo hicieron los cálculos. Además, el Gobierno de la Ciudad señala que la toma (en el Belgrano) fue entre el 27 de septiembre y el 5 de octubre y no fue así, no fue esa cantidad de días...Evidentemente hay un sesgo ideológico en todo esto", afirmó.

Y agregó: "Yo apoyé las tomas de los colegios. Por supuesto que banco a mi hija y a todos sus compañeros. Las tomas no se produjeron porque estaba de moda tomar un colegio... Tampoco sucedió de un día para el otro, sino que los pibes fueron tomando una serie de medidas que, con el tiempo, desembocaron en las tomas".

También, señaló que no dispone de dinero para pagar: "Tengo que hablar con mi abogado, pero me van a tener que despellejar, no tengo nada... Si bien me sacudió esta noticia, que es una locura, en el fondo creo que no va a prosperar. Comenta que habló con Juana, su hija, "y ella está golpeada, se pone en mi lugar y se siente culpable... Cuando llegó la notificación, le comenté, hizo catarsis y lo publicó en sus redes".

Otras tomas

El 24 de septiembre de 2022, se inició la toma del colegio Mariano Acosta por parte de los estudiantes, lo que posteriormente desencadenó una cadena de tomas en diversos establecimientos educativos de la ciudad. Los motivos principales detrás de esta acción eran las demandas por mejoras en las infraestructuras escolares, una mayor calidad en las viandas y la denuncia de condiciones de limpieza deficientes, así como la presencia de roedores.

A fines de octubre del año pasado, semanas después de que volviera la normalidad a los colegios, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta informó que había denunciado penalmente a 240 madres y padres de las escuelas porteñas que fueron tomadas por estudiantes.