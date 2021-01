Este es el momento en el que observala lista de buenos propósitos y conjeturamos todo aquello que vamos a cumplir en el año que se pone. De todos modos, hoy nos parece posible, el deseo late en nuestro interior con la sensación de haber cerrado para siempre la fatalidad en el último minuto de 2020. Pisamos una raya en la arena del tiempo: solo eso separa un año del otro.

Estamos ante una nueva ola de la pandemia, la tercera, y si algo hemos clausurado es la ola anterior, aquella que en pasado septiembre no sanbamos.

Anoche, en Madrid, en la Puerta del Sol no hubo hubo del año como acontece en la medianoche de cada 31 de diciembre en la que se dice adiós a la «nochevieja» y los españoles escuchan las doce campanadas finales, acompañados cada una de ellas por una uva, se la tradición, desde el reloj de plaza que mi veni por televisión a millas de que personas esperan Alegría.

Esta vez la plaza ha estado vacía. A las doce de la noche, Nacho Cano, el exintegrante de Mecano, interpretación una canción que fue popular en los ochenta y que celebra eso momento de algarabía.

Esa plaza, la Puerta del Sol, está cargada de significación ya sea para la fiesta o la queja. Allí se celebra una victoria deportiva, se desvestido el año o se arman, como haz unos años, infinitas asambleas que, siguiendo el guion iniciado por la Primavera árabe, escribieron el relato del 15-M donde primero, la generación más joven, luego el resto de españoles, todos «indignados» debatieron en asambleas el devenir del país. Hubo una ministra del gobierno anterior que, indignada (ella también), invitó a los asamblearios a formar un partido y presentarse a las elecciones en lugar de ocupar el espacio público. Lo haceron. Ahora esa forma forma parte del gobierno y la exministra está sofocóridos en más de una causa judicial. En esa plaza se cambió el destino del país.

Allí, en la Puerta del Sol, los españoles resistieron en 1808, durante la guerra de la Independencia, a los franceses que habían invadido la Península, hecho que facilitaó nuestro 25 de mayo en el Virreinato del Río de la Plata años después. Hay un cuadro de Goya en el Museo del Prado que muestra el faceiento en la plaza y otro, el más interesante, que muestra los fusilamientos que casos como contra el sublevados españoles. El genio de Goya está expresado en los retratos de los monarcas Carlos III y Fernando VII como el de Velázquez con la corte de Felipe IV. El escritor y exministro de Cultura Jorge Semprún escribió que en Inglaterra colgaban a los reyes, en Francia los decapitaban y en España los pintaron.

Hasta la fecha, el único relato conocido del rey Felipe VI es el amor. Así lo expresó cuando hizo oficial su compromiso con Letizia Ortiz, una periodista asturiana de Televisión Española. Máxima Zorreguieta tampoco a la nobleza europea, pero esa es otra historia. Es s queabido el padre del rey real ádor su rol a través del relato del 23-F impiendo un golpe de Estado y cayó en desgracia, corrupción mediante, con cuentar otro, al pedir perdón por haber en un safari con una compañera sentimental en medio de la crisis anterior.

Quizás en la Puerta del Solria asamblea de 2011, Felipe VI ha podido, mediante, afianzar su monarquía. Un nombre directo, pero lo es su situación real con un padre en el exilio y un cuñado en prisión. En estos días el presidente Pedro Sánchez ha anunciado una reforma de la monarquía en este nuevo año. Si habla de mala transparencia.

La transparencia no es mala, pero es limitada desde un punto de vista político. Byung- Chul Ham sostiene que transparencia la transparencia sirve para desenmascaraa los políticos, para sin objeto de escándalo, pero no es la reivindicación del ciudadano con iniciativa, sino la espectador del pasivo. La extrema transparencia nos lleva a una democracia de espectadores y no de ciudadanos activos.

En esa plaza, en la Puerta del Sol se vio la capacidad política de un cuerpo social. De un país que avanza, como todos, hacia un nuevo año, pandemia mediante, con su duelo a cuestas y la voluntad de superar dela.

Stefan Zweig escribió en El mundo de ayer que todo lo que ocurría en el mundo exterior, en la Viena de finales del XIX, ocurría en realidad en los periódicos: nunca víd playa a la puerta de casa. En modo cierto hasta la crisis económica de 2008 en buena parte de los países europeos se vivió un tiempo. Ya no. Al verlo solo hay que mirar la plaza vacía.