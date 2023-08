A días de las PASO, ¿qué lugar ocupan los candidatos en la cabeza de los empresarios?

A días de las Paso y frente a la realidad que atraviesa la Argentina, donde la incertidumbre gobierna la economía, la situación política y social, en Auren realizamos una encuesta para conocer las opiniones y decisiones que tomarán los empresarios frente a las elecciones 2023. Expresan desconfianza y enojo en la política con pocas expectativas de inversión y desarrollo, pero esperanza de un cambio y futuro mejor.

Estas conclusiones surgen del relevamiento a más de 400 empresarios de diversos rubros sobre su visión frente a las elecciones presidenciales. Opinan cómo ven afectada la economía, las inversiones y cuáles son las principales necesidades para el desarrollo de sus negocios.

Más del 30% de los encuestados son directivos de empresas de servicios, casi el 15% de industria, un 13% de agronegocios, además de Tecnología, Retail, Banca y Seguros, Real Estate, entre otros.

Ventas y negocios

Respecto a las expectativas de las ventas y negocios durante este año electoral, no son datos muy esperanzadores los números que reflejan. Casi el 50% sostiene que se mantendrán igual al 2022, mientras que solo un 10% proyecta que van a mejorar y un 30% que disminuirán. Atravesando la segunda etapa del año, aún un 12% siente incertidumbre sin conocer qué pasará con las ventas y resultados de su facturación.

Inversiones

Se percibe cierta cautela entre los encuestados hacia las nuevas inversiones. El 30% de los empresarios no evalúa invertir hasta ver qué pasa luego de las elecciones, al mismo tiempo otro 30% prevén invertir lo mismo que en el 2022. Un 20% menos y sólo el otro 20% decide realizar una inversión mayor.

La mayor preocupación y problemas del país que afecta e impacta en el desarrollo de los negocios de más del 83% de los empresarios es la inflación y para el 55% la importante carga impositiva. Entre el 30% y 35% expresan la preocupación por el dólar, el sistema político, la corrupción y restricción a las importaciones. También la pobreza, desempleo, los salarios, la falta de crédito, la inseguridad y narcotráfico generan grandes inquietudes y traban el crecimiento de los negocios y del país en el año electoral.

Con la mirada y el foco puesto en los negocios, según los encuestados cerca del 55% coinciden en la importancia de la tecnología como herramienta esencial para el desarrollo productivo. También el 35% apuesta a la capacitación y formación del personal para el crecimiento, el 23% al mantenimiento de herramientas y maquinarias y más del 15% el asesoramiento impositivo. Alrededor del 10% elige la Consultoría, la tercerización de servicios y la selección de talentos como necesarias para el desarrollo de su negocio.

Los empresarios, lejos de la política

Los empresarios expresan casi en un 100% su enojo, descontento y distanciamiento de la sociedad con la política. Es notable cómo el hartazgo de la política tradicional, la corrupción y la crisis económica del país afecta el sistema.

Frente a este escenario, el 34% asume su desconfianza en los mensajes y propuestas de los candidatos, sin embargo, el 31% tiene esperanza de ver un cambio “radical”. Más del 21% confía en un futuro mejor, cerca del 17% ve una imagen negativa en los candidatos presentados. El dato llamativo y que refleja la fuerte crisis institucional es que menos del 10% tienen ganas de ir a votar.

¿Cuáles son las intenciones de voto entre los empresarios?

En cuanto a las intenciones de voto consultadas, los empresarios eligen a Patricia Bullrich con casi el 50% y un 20% a Horacio Rodriguez Larreta, ambos candidatos por Juntos por el Cambio. Mientras que un 10% por Javier Milei (La Libertad Avanza), el 9% a Sergio Massa (Unión por la Patria) y un poco más del 1% a Juan Schiaretti (Hacemos por nuestro país).

Solo el 5% no definió su voto, sea porque no sabe o no quiso responder.

Datos de imagen de los principales candidatos

En la comparación del nivel de imagen que tienen los dirigentes nacionales, Patricia Bullrich se impuso frente a lo demás. La posible candidata a presidente por Juntos por el cambio registró una imagen positiva del 70%. Por su parte, el jefe de gobierno porteño Rodriguez Larreta registró una imagen positiva del 45%, pero una negativa de más del 50%.

La imagen más negativa en la encuesta la tuvo Sergio Massa con el 75% de los votos y le siguió Javier Milei con el 70%. Mientras en el caso de Juan Schiaretti el 20% desconoce su imagen, otro 20% la ve positiva y cerca del 60% negativa.

La realidad muestra una crisis económica y política que hoy preocupa a todos los argentinos. Los empresarios expresan un descontento y desconfianza al sistema e imagen de la mayoría de los candidatos, sin embargo, apuestan al optimismo y esperanza de un cambio y mejora en el futuro. La incertidumbre actual facilita a lograr ganancias financieras y no de rentabilidad genuina orientada a la transformación e innovación donde la dirección focaliza sus decisiones al core business.

Los empresarios intentan poner el foco y la esperanza en las medidas que deberá implementar el próximo gobierno para sacar adelante la económica, el crecimiento y desarrollo de las empresas, las fuentes de trabajo, los salarios, la impactante inflación, las inversiones, las cargas impositivas, la pobreza, que son hoy los principales problemas que afectan y atraviesan al país.

* Presidente de Auren Argentina