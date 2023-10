El gobierno de Brasil está preocupado por si Milei gana las elecciones

Por primera vez, al menos públicamente, el gobierno de Lula da Silva expresó su desconfianza de cómo seguirán las relaciones con Argentina en caso de triunfo de Javier Milei. Le tocó al ministro de Hacienda Fernando Haddad expresar los temores frente a la eventual victoria del candidato libertario: “Es natural la preocupación. Una persona que tiene como bandera romper con Brasil preocupa, porque está en juego una relación construida a lo largo de siglos”.

El presidente Lula ha marcado en forma constante que los vínculos de su país con el futuro gobierno argentino no dependen de la ideología del postulante victorioso. Pero una cosa es señalar la cuestión “ideológica” y otra bien diferente son las manifestaciones de ruptura expresadas por el jefe de La Libertad Avanza. Haddad no sólo cuestionó esa postura; también criticó ácidamente los vituperios de Milei en relación al presidente brasileño: “Lo llamó de comunista rabioso” a “socialista totalitario”.

Lo que pesa ahora es que no habrá ninguna acción brasileña referida a una eventual ayuda a los importadores argentinos. “Vamos esperar los resultados de las elecciones para concretar la ayuda” enfatizó el ministro, quien reconoció en ese contexto la importancia de la Argentina como primer importador de productos industriales producidos en Brasil.

En el gobierno de Lula se preguntan si Milei va a declarar la guerra a Brasil

Para Haddad, “las relaciones Internacionales no se guían por cuestiones ideológicas. Pero en este caso, ocurre lo contrario”, según indicó en una entrevista.

La causa de los temores de Brasilia es la “importancia argentina como vecino de Brasil y gran socio en América del Sur". "Cómo no nos va a alarmar que un candidato diga que va a romper. Me pregunto qué hicimos para que nos trate de esa manera” indicó el ministro.

Lo cierto es que las diferentes alternativas buscadas por los ministerios de Economía de ambas naciones no tuvo resultados. De las cuatro iniciativas que se negociaron no hubo ninguna que pudiera satisfacer al gobierno brasileño, que procura tener garantías de pago del gobierno argentino para “financiar las exportaciones brasileñas”. La última versión de negociaciones incluía garantías a dar por el Banco de Desarrollo de América Latina (ex entidad del Grupo Andino). Pero la alternativa no fue concluida, probablemente por causa de las elecciones en Argentina.

Gi