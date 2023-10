EE.UU. vetó la propuesta del consejo de seguridad de Brasil por no legitimar la autodefensa israelí frente al Hamas

No fue suficiente que la diplomacia brasileña elaborara una resolución de las Naciones Unidas sobre el conflicto en Gaza, de acuerdo con las demandas postuladas por Estados Unidos. La mayor potencia occidental igual decidió vetar la medida discutida hoy en el Consejo de Seguridad. El texto brasileño obtuvo el apoyo de la mayoría; con la abstención de Rusia e Inglaterra. Pero bastó el impedimento norteamericano, dadas las reglas del organismo, para sacar al proyecto de circulación.

La propuesta de Brasil requería apenas una pausa humanitaria en Gaza, para dar lugar a que lleguen los alimentos, medicamentos y agua, que precisa el pueblo palestino, bloqueado por las tropas de Israel. Para la Casa Blanca, la redacción del plan de la diplomacia de Itamaraty tuvo un defecto: no hacía referencia a la legitimidad de la autodefensa por parte del gobierno de Netanyahu frente al ataque de Hamas. “Todos tienen ese derecho” sintetizó la embajadora estadounidense en la ONU.

El voto significaba una prueba de la credibilidad del Consejo, que en los últimos siete años, no consiguió aprobar ningún acuerdo relativo a Israel y Palestina. Joe Biden está, ahora, en Jerusalén, y en conferencia de prensa ratificó la defensa incondicional de Israel. “No están solos” subrayó para agregar: “Vine con un mensaje bien simple para decir que en cuanto exista Estados Unidos, y existirá siempre, ustedes no estarán solos”. Indicó, también, que la “prioridad” del gobierno americano es “rescatar a los rehenes”. Agregó: “Estamos haciendo todo para traerlos de vuelta. Para mí no existe prioridad más alta que la liberación de ellos”. De acuerdo con presidente norteamericano “el pueblo palestino precisa de abrigo, de asistencia y de agua. Nosotros estamos a favor de la vida de todos los civiles”.

Para el embajador de Brasil en la ONU, Sergio Danese, “desgraciadamente prevalecen el silencio y la inacción”. Declaró que el plan presentado por el gobierno de Lula da Silva “era muy equilibrado” . Y resultó ser también una “visión muy ajustada al pensamiento de la comunidad internacional”, según la delegación de China que votó a favor de la iniciativa. Los diplomáticos chinos dijeron, además, que ellos habían esperado una respuesta positiva de Washington, lo que no ocurrió.

El Consejo de Seguridad se reunió tres veces desde el inicio del conflicto. Pero en ninguna de esas ocasiones hubo acuerdo para frenar las bombas que castigan ferozmente a los habitantes de Gaza. El fracaso último no es de extrañar: pone de relieve la virtual parálisis de la ONU, incapaz de tomar decisiones por cuenta de la existencia del veto.

Entre tanto, la ayuda humanitaria a los palestinos no tiene cómo llegar a las manos de sus destinatarios. El gobierno de Egipto no abre las puertas de la frontera norte que tiene con la Franja. Según el canciller Semeh Shoukry, “no hay un paso seguro para el ingreso de esa ayuda” . Y aclaró que ese pasaje “fue bombardeado muchas veces” desde el comienzo de la guerra.

Para Brasil esa situación es muy problemática. Cerca de 30 brasileños, que estaban en territorio palestino, continúan a la espera de poder ser evacuados hacia su país. Una aeronave de la presidencia brasileña aguarda en el aeropuerto de El Cairo a que la salida de sus connacionales pueda ser autorizada.

El gobierno de Lula, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado de condena vehemente “al bombardeo que alcanzó el hospital Ahli-Arab, la noche de ayer, provocando centenares de muertos. Expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifiesta su solidaridad con el pueblo de Palestina”. Y “reitera un llamado al inmediato establecimiento de corredores y pausas humanitarias que permitan conducir con seguridad el trabajo humanitario”.