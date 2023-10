El mesianismo libertario 

Detrás del Milei hay un gran plan, que nadie entiende y que nunca se ha aplicado en el mundo: llevarnos a su era mesiánica esgrimiendo la maza del nórdico dios Thor.

Los “perejiles” gritaban: “¡Que se vayan todos!”, pero nadie se iba. Ahora se promete serrucharle piernas y brazos a la “casta”. Como dicen los adolescentes: “Literal”. Su enemigo no es ni el imperio capitalista ni el comunismo capitalista, sino los de adentro.

Pero ¿con quién tomar el cielo por asalto? Hay con qué y con quién. Rascando el fondo de la “morocha (olla)" aparecen monstruos prediluvianos: admiradores de la dictadura de Videla, el párvulo idiota de un ex gobernador y represor, un cantante hip hop de letras de dudosa e insana misoginia, un aspirante que aprendió sexo y amor amarrado al cine porno: al alcance de su mano.

Un tal Martín, educador mileiniano que con su infeliz lapsus que no damos para ser eficaces como la Gestapo en matar judíos. ¿A quién querés matar “Tronchatoro”? (Matilda) Dejar a padres y niños elegir ser ignorantes, pero ahorrando “vouchers”. No confundir con el otro Krause, Otto, creador de las escuelas industriales de la Argentina.

Ya lo cortejan sindicalistas, financistas y cierto periodismo. Disculpan sus salvajes diatribas y rabietas narcisistas, porque el hombre saber, sabe, aunque sus teorías no se hayan aplicado nunca. Diferente es con el comunismo que, si bien no funcionó en país alguno, queda siempre la ´trosca´ esperanza de “si se lo aplicara bien…”, como se decía en mi militante juventud.

Javier Milei: ¿esperanza o infierno?

Veamos el engendro que intenta construir, antes que se nos caiga encima.

Casto en gestión de gobierno, ¿no estará armando la casta de los “hombres nuevos”? Con los enemigos de adentro fumigados. La motosierra que ostenta y sacude cual matraca fálica y al grito de “¡les corto las manos!”, hará de la Argentina un país de mancos, como en el paraíso Ayatollah.

Sí, la primera sangre va a correr, si los rabinos le autorizan a “sacarle punta al lápiz” para ser el primer presidente judío. Antes de eso, prefiero que las instituciones de la “cole” no tengan que estar blindadas ante un posible Hezbollah/Irán y sus socios locales, sobre todo hoy día en que vimos nuevamente el rostro cruel y asesino del Hamás.

Sus ataques al Papa son infames: ¡tratarlo de “representante del maligno en la tierra!”.¿Ese 30% de sus votantes, mayoría cristiana y creyentes, aceptan esto? Bergoglio le replica con un: “payaso del mesianismo”. Dado que por más que ladre y lo asesore, el Conan no da para dios: eso era en el Egipto de los faraones.

Por ello JM se ensueña en ser un Moisés redivivo y busca destruir al Sumo Pontífice, que tiene tan buenos amigos rabinos. Será que quiere sustituirlo por el fallecido y respetado Rebe de Lubavich, para lo cual peregrina a su tumba en Brooklin. Creo que con sus parodias, desprecia a ambos. ¡Que los rabinos le echen “flit” al Javi!

Dos leones en llamas lo custodian desde las pantallas del Movistar Arena, mientras hace sonar un enorme “shofar” hebreo, pero con sonido de trompeta. Tan falso como el rugido del león de la Metro Goldwin Meyer: ¡es de tigre! Todo “fake”. Es que se imagina León de Judá, de la dinastía del rey David y del bíblico Mesías de la redención, en sus accesos espasmódicos, saltando por el escenario, rugiendo para sus fans, ricos y pobres, educados e ignorantes, creyentes y ateos, que no tienen idea de en qué nos están metiendo.

Su ex patrón Eurnekian predice: “si Milei no se modera, no estamos para aguantar otro dictador”. Parece que sí, cuando tenga poder real y se deslice de profeta a mesías de su dios oscuro. Será el fin de nuestras escuelas, universidades y hospitales públicos. ¿Qué quedará de la solidaridad social y del cuidado de los más necesitados? La supresión a mazazos de las libertades a cambio de unos “vouchers” de morondanga.

Eso es libertarismo del peor, es el ¡que se jodan!

El mesianismo libertario

Todos los movimientos mesiánicos del siglo XVI y XVII, como los de Jakob Frank y Shabetai Tzvi, surgieron en épocas de desesperación, pobreza, epidemias y desgobierno. Han destruido la autoridad y la cultura: el vínculo familiar, los valores y la moral, la caída de la prohibición del incesto y el asesinato, la quema de libros, el imperio de una verdad en veinte líneas y la exaltación de la ignorancia y la muerte. ¿Te suena?

Los dos leones a lo alto de sendas columnas, custodian las tablas de la ley. Van juntos. Pero Milei pretende solamente ser apenas un pillo león de dudosa melena y la Ley, te la debo. Así empuja a la ruptura del pacto social y apura el caos, para que la bíblica guerra de Gog y Magog devenga en la batalla final: el Armagedon. (Ezequiel 38 y 39).Ahí va y a eso te convoca. Eso siempre llevó a ríos de sangre. (Gerard Haddad, Gershon Sholem).

La idea del mesianismo bíblico es otro: convivir en armonía, desterrar la injusticia, construcción de fraternidad y el ser solidarios.

Quiere gobernar sin el Congreso mediante consultas populares, con la billetera del Estado y al mando de las fuerzas armadas. ¡Qué peligro! Y sino, con las tropas del narco, de las barras bravas, de los sindicatos, de los piqueteros o de una Hezbollah, que bien conocemos, pues sabe de visitarnos.

Vamos “perejiles, nabos y ruda machos”, que esa “libertad” que te vende, nos llevará al fracaso, al dolor y a ríos de sangre.

¿Qué queda de Milei? Cuatro pichichos clonados, guachitos: sin madre ni padre.

Lo quería justificar con que su Conan era un cachorrito cariñoso, pero no, es Su dios oscuro de la muerte.