El nazismo está en todas partes

Eduardo Fidanza comienza su artículo del 1º de octubre de 2023 en el diario Perfil, titulándolo El mercado sin Nación, recordando quizás a Thatcher cuando afirmaba que “la Sociedad no existe, sólo los individuos”.

Y agrega Fidanza que debería cambiarse el preámbulo de nuestra Constitución y que en lugar de decir “Nos los representantes del Pueblo de la Nación Argentina”, comenzaría por decir desde el ultraneoliberalismo: “Nos, los representantes de los individuos que compiten en el Mercado”.

Esto deja de lado totalmente lo que afirmó con respecto al conocimiento Deng Xiao Ping, en 1977, sobre el fundamento en Ciencia, Tecnología y Educación, para el avance fabuloso que proyectara a China como superpotencia global, auspiciada desde el Estado en ese momento de la Historia.

Sin embargo Argentina, que parte del principio que formulara nuestro primer Premio Nobel en Ciencia y fundador del Conicet Bernardo Houssay cuando afirmó que “la ciencia no es cara, sí lo es la ignorancia”, tiene desarrollos admirables en agrobiotecnología como lo son los ganadores del Premio Bunge y Born, que partiendo del INTA tiene excelente vinculación entre el sector privado y el público.

Los ejemplos son deslumbrantes: la Dra. Raquel Chan que crea la tecnología HB4 de tolerancia al stress por déficit de agua en girasol, que luego logró incorporarla a soja, trigo y maíz y lograr rendimientos en climas adversos y patentarlos.

El Dr Federico Ariel que se dedica al desarrollo de técnicas saludables en plantas a través del Ácido ribonucleico para reemplazar a los pesticidas en el cultivo de hortalizas y frutas a nivel mundial.

Y la Dra Gabriela Soto con su trabajo sobre la alfalfa, con tres patentes internacionales reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). O sea se trata de la cultura del conocimiento ampliada hacia el ámbito privado cumpliendo con la consigna alemana de “tanto Estado como sea necesario, tanto Mercado como sea posible”

Todo esto que está analizado en el artículo de Néstor Carrillo sobre Progreso y desarrollo científico publicado en el Diario Perfil del 30 de septiembre del 2023, en el mismo diario y en la misma fecha; este vínculo ineludible se muestra también en el artículo que publicaran Francisco Romano y Cecilia Giralt.

Y se trata de la posibilidad cierta para Argentina del desarrollo de hidrógeno de bajas emisiones; el verde, basado en electrólisis del agua y biomasa, el azul, iniciado en gas con captura de anhídrido carbónico y el rosa comenzado en microcentrales nucleares, descarbonizando la matrices energéticas y productivas del país, clara oportunidad para una reindustrialización y exportaciones ciertas del siglo XXI.

Puesto que ello permitirá la producción de hidrógeno, el combustible ideal del futuro por su 0 contaminación y sus derivados como el metanol, amoníaco y otros combustibles sintéticos que podrán aplicarse a fertilizantes, combustibles y acero verde, energías renovables, captura y almacenamiento de carbono y hasta desalinización del agua de mar.

Pero todo ello puede quedar en un rosario de buenas intenciones, si no advertimos el riesgo local y planetario que presenta el ultraneoliberalismo, que volviendo a Thatcher declaró: “comenzamos con la economía pero vamos por el alma”.

Pero unido a la posibilidad de un nazismo, que como dice Franco Berardi, el filósofo italiano, en el área de Cultura del diario Perfil del 3 de septiembre del 23, “está en todas partes”.

Nosotros lo vivimos en el autollamado Proceso de Reorganización Nacional, que en realidad fue un hito entre los años 76 y 83 del siglo XX, de desorganización de nuestra Patria.

Fueron años de genocidio deliberado, con innumerables campos de concentración, desaparición y asesinatos en masa de personas, robo de bienes y bebés y a ello hay que agregarle eclipse de la vida judicial, legislativa, política, sindical y universitaria, desindustrialización creciente, y estatización con seguro de cambio de la deuda privada.

Y como si esto no fuera suficiente, este nazismo propio, inició una deuda externa de US$ 43.000 millones y culminó con la tragedia de Malvinas, donde no solamente se extendió la colonización inglesa, sino sus pretensiones anómalas sobre el Mar Argentino y la Antártida.

Tenemos que pensar en resistir a este nazismo global creciente en la actualidad e insistir en la democracia que supimos construir, a pesar de la década de plomo que se extendió hasta 1983.

Recordar a Spinoza, cuando nos dice que los seres humanos libres meditan sobre la vida, mientras los esclavos se ocupan de la muerte. Replantear su pregunta básica sobre si estamos edificando una Sociedad o una Soledad.

Y si nuestro pensamiento puede trabajar en la multidimensionalidad de esta especie única: la humana, recordando que todo individuo pierde sentido si no se pliega a lo común, que como en nuestro caso no sólo invoca la libertad como espacio-tiempo de nuestra Potencia, sino también la igualdad que pretende trabajar sobre las tinieblas de nuestra pobreza e indigencia.

Y la necesaria fraternidad que contra el individualismo rampante, reclama solidaridad.

Por ello concluimos con esta frase de Franco Berardi, como un rezo laico: Si “la guerra…contra la humanidad ha comenzado, lo único que podemos hacer es abandonarla, ignorarla, transformar colectivamente el miedo en pensamiento….porque sólo así puede suceder lo impredecible….: la paz, el placer, la vida”… Que así sea.