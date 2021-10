Octubre es el mes del nacimiento y muerte de dos íconos argentinos: por un lado, el 8 de octubre de 1895 nació Juan Domingo Perón, el líder político más importante de la historia argentina. Por el otro, el 9 de octubre de 1967, en Bolivia, fue asesinado Ernesto “Che” Guevara, revolucionario y referente de los movimientos de izquierda en el mundo. En esta columna, repasamos brevemente algunos aspectos de la vida de ambos, una serie de encuentros que tuvieron en Madrid en los años 1960, el modo en qué Guevara caracterizó el peronismo y qué dijo Perón ante el asesinato del Che.

Las vidas de Perón y el Che, en unos de párrafos

Juan Domingo Perón nació en Lobos (Provincia de Buenos Aires) el 8 de octubre de 1895. Si bien quería ser médico como su abuelo, ingresó al Colegio Militar en 1911.

Ya de pequeño mostró afición por los deportes. En 1930 era Profesor de Historia Militar en la Escuela de Guerra (lo que lo fogueó en la oratoria, a posteriori, con las masas) y publicó varios libros. A fines de los años 1930 recorrió la Europa de la preguerra mundial y en junio de 1943 ingresó a la escena política con el golpe militar encabezado -entre otros- por el GOU (Grupo de Oficiales Unidos).

A partir de allí es historia conocida: desde la Secretaría de Trabajo y Previsión atendió los reclamos laborales de las masas populares, postergados por décadas y el 17 de octubre de 1945 nació su vínculo indisoluble -hasta el fin de sus días- con la clase obrera. Se casó tres veces (su segunda esposa fue la célebre Evita) y no dejó descendencia. Fue electo tres veces presidente en elecciones absolutamente cristalinas (1946, 1951 y 1973) y debió exiliarse de la Argentina por casi dos décadas (entre 1955 y 1973). Murió el 1 de julio de 1974 en Buenos Aires.

Ernesto Guevara nació en Rosario el 14 de junio de 1928. De niño, por el asma -dolencia que lo acompañó toda su corta vida- debió trasladarse a Alta Gracia. También lo transformó en un lector voraz de todo lo que caía en sus manos.

Estudió Medicina en la Universidad de Buenos Aires y a comienzos de los años 1950 emprendió una serie de viajes en motocicleta por América Latina que lo marcaron para siempre. Allí tomó contacto con la realidad social latinoamericana, con las condiciones extremas en que vivían las clases populares y lo convenció de la necesidad de hacer la revolución armada. Conciencia que se incrementó más aún cuando en 1954, estando en Guatemala vio como un proyecto nacional y popular era destrozado por un golpe militar -apoyado por el gobierno norteamericano-.

Al año siguiente, 1955, conoció en México al joven revolucionario Fidel Castro y rápidamente se unió a su proyecto de tomar el poder en Cuba. Lo que resta es historia sabida: tras casi dos años de lucha dirigidos desde la Sierra Maestra, Fidel, el Che, Camilo, otros y otras, derrocaron al dictador Fulgencio Batista (central fue la batalla de Santa Clara, liderada por el Che) y establecieron un sistema marxista-leninista, que con logros y defectos, sigue en píe en esa “solitaria” isla del Caribe.

La estadía del Che en Cuba -en su urgente vida- fue de apenas unos años en los que realizó varios viajes diplomáticos, fue Ministro de Industria y presidente del Banco Central. En 1965, viajó al África, con el objetivo de exportar la revolución, pero no logró sus objetivos. Tampoco pudo ser en Bolivia, donde, aislado, acosado por el hambre y el asma, el 9 de octubre de 1967, fue ejecutado por el ejército boliviano (por supuesto, entrenado por los norteamericanos).

El Che y el peronismo

Como la izquierda tradicional en la Argentina fue históricamente contraria al peronismo (los motivos son difíciles de explicar en este acotado espacio), se suele afirmar que el Che Guevara era “gorila” y antiperonista. Sin embargo, una serie de cartas que envío a su madre desmienten categóricamente esas afirmaciones.

Por ejemplo, luego del bombardeo y masacre en Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955, le dice “…mierdas de los aviadores que después de asesinar gente a mansalva se van a Montevideo a decir que cumplieron con su fe en Dios” y tres meses después, tras el derrocamiento de Perón, le escribe que ese hecho “me amargó profundamente, no por él sino por lo que significa para toda América (…) Estarás muy contenta, podrás hablar en todos lados con la impunidad que te da el pertenecer a la clase en el poder”. En otra carta, concluía afirmando que “mal que te pese…Argentina era el paladín de todos los que pensamos que el enemigo está en el norte".

El encuentro de Perón y el Che en Puerta de Hierro

Según documentados estudios de varios historiadores, se produjeron dos encuentros secretos entre Juan Perón y Ernesto Guevara en el bienio 1964-1966 en que el segundo buscó apoyo económico y político de Perón para su proyecto de exportar la revolución socialista a Latinoamérica.

También procuró, sin suerte, que Perón se fuese a vivir a Cuba. Cabe señalar que las reuniones fueron llevadas adelante con extrema confidencialidad -recordemos que Perón estaba exiliado en la España dictatorial de Francisco Franco y los servicios de inteligencia no le sacaban un ojo de encima- por Julio Gallego Soto, funcionario de los primeros gobiernos peronistas y luego desaparecido por la dictadura genocida que asaltó el poder en 1976.

Enrique Pavón Pereyra, confidente y principal biógrafo de Perón, asistió a ese encuentro entre aquellos dos grandes hombres. Así, afirmó que Guevara le fue a solicitar recursos para establecer un foco guerrillero en Bolivia pero que Perón no estaba para nada de acuerdo con esa idea y sabía de antemano que estaba condenada al fracaso. “Disculpe Comandante que sea franco con usted -le habría dicho Perón al Che, -según cuenta Pavón Pereyra- pero usted en Bolivia no va a sobrevivir. Es contra natura. Suspenda ese plan. Busque otras variantes.” Luego de algunos segundos de silencio agregó, grave: “No se suicide”. Tras terminar la reunión, narraba el biógrafo, “lo único que me comentó, como si hablara para sí mismo, fue ‘pobre Guevara, lo van a dejar solo’. Y tuvo razón porque él también lo dejó solo”.

Perón ante la muerte del Che

Unos días después de conocerse el asesinato de Guevara en Bolivia, Perón se sentó frente a su vieja máquina de escribir y redactó una carta, que pareciera atravesada por el dolor ante la pérdida del guerrillero. Nota a píe: algunos autores, recientemente, han afirmado que Perón no fue el autor de dicha misiva. Más allá de este debate que sigue abierto, lo importante es pensar cómo se leyó en su época, en especial por los sectores juveniles que comenzaban a pensar -inspirados por el Che- en impulsar la lucha armada en Argentina. Y en efecto, esa carta tenía una gran verosimilitud, puesto que Perón elogiaba a la juventud y decía que si tuviese veinte años estaría poniendo bombas.

Decía allí Perón “Compañeros: Con profundo dolor he recibido la noticia de una irreparable pérdida para la causa de los pueblos que luchan por su liberación. (…) Hoy ha caído en esa lucha, como un héroe, la figura joven más extraordinaria que ha dado la revolución en Latinoamérica: ha muerto el comandante Ernesto 'Che' Guevara. Su muerte me desgarra el alma porque era uno de los nuestros, quizás el mejor: un ejemplo de conducta, desprendimiento, espíritu de sacrificio, renunciamiento. La profunda convicción en la justicia de la causa que abrazó le dio la fuerza, el valor, el coraje que hoy lo eleva a la categoría de héroe y mártir”.

En esa carta, también ajustaba cuentas con la izquierda que lo tildaba al Che de “gorila”. "He leído algunos cables -decía Perón- que pretenden presentarlo como enemigo del peronismo. Nada más absurdo. Suponiendo fuera cierto que en 1951 haya estado ligado a un intento golpista, ¿qué edad tenía entonces? Yo mismo, siendo un joven oficial, participé del golpe que derrocó al gobierno popular de Hipólito Irigoyen…yo también en ese momento fui utilizado por la oligarquía". Antes de finalizar, decía “El peronismo, consecuente con su tradición y con su lucha, como Movimiento Nacional, Popular y Revolucionario, rinde su homenaje emocionado al idealista, al revolucionario, al Comandante Ernesto Che Guevara, guerrillero argentino muerto en acción empuñando las armas en pos del triunfo de las revoluciones nacionales en Latinoamérica.”

En suma, Octubre, mes del nacimiento de Perón y el asesinato del Che, dos de los íconos más importantes de la historia política argentina.