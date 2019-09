Verbitsky con Fontevecchia: "Santoro es un ingenuo, lo que estamos viendo es qué otra cosa es"

El periodista y director del sitio El Cohete a la Luna, Horacio Verbitsky, dio una entrevista a Jorge Fontevecchia en el programa Periodismo Puro que se emite los domingos por NET TV, donde se refirió al escándalo del caso de espionaje que encabeza Marcelo D'Alessio. En ese marco, puntualizó en el rol del periodista de Judiciales de Clarín, Daniel Santoro.

"Santoro es un gil, lo que estamos viendo es qué otra cosa es. A mí me parece que se pasó de vivo, que creyó que tenía un gran poder en sus manos y no se puso a pensar las consecuencias que tenía pegotearse a esa gente. La idea de que D'Alessio era una fuente y a él lo persiguen por que 'quieren perseguir al periodismo independiente' es imposible de creer. El tema es que Santoro era la fuente de D'Alessio para muchas de las cosas. Había intercambios y Santoro participaba en las operaciones de inteligencia de D'Alessio", afirmó el Perro.

Para el ex columnista de Página 12, Santoro planteó en su defensa "que era un logi, un gil, un ingenuo. No es aquello de lo que posó en los últimos 20 años, por cierto. Y ha sido uno de los operadores principales de las difamaciones, de las calumnias contra Cristina Kirchner y en general, contra todo el kirchnerismo".

"En operaciones que tienen todo el aire de ser coordinadas desde Estados Unidos, en simultaneidad con lo que pasaba en Brasil. Las publicaciones de las cuales se hacía eco Santoro venían claramente de esa línea. Y D'Alessio era llevado a todos lados por Santoro. Quien lo presentaba, quien explicaba que era un gran experto en narcotráfico, y además daba fe de que era un agente de Estados Unidos. Era Santoro, es el que publica que Máximo Kirchner y Nilda Garré tienen cuentas en el exterior. Una nota que se había publicado en Brasil, por eso lo menciono. Y él dice que consultó con tres fuentes: sí, Marcelo, Sebastián y D'Alessio", agregó Verbitsky.

Más adelante, para referenciar quién es Marcelo D'Alessio y su rol en la organización ilícita que investiga el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, Verbitsky dio una breve descripción del falso abogado y espía: "D'Alessio, en primer lugar, es sobrino del escribano general del gobierno. Y es hijo de un consultor y encuestador del establishment, que tiene la encuestadora Irol- D'Alessio ahora asociada con Berensztein. Que son los que tienen el acceso privilegiado a los coloquios de IDEA, a las reuniones empresariales, ese es D'Alessio. Hombre que estudió en los Estados Unidos, que se formó allí, que tiene ostensibles contactos con organismos de inteligencia de ese país, que se atribuía ser parte de uno de ellos. Yo creo en realidad que era parte de otro de ellos. Él se atribuía ser parte de la DEA, que no tiene agentes secretos, son públicos. La CIA sí tiene, y él en una de las grabaciones que le hace (Pedro) Etchebest habla de que tiene que tiene que enviar informes a Maine, y Maine es justamente la sede de los inorgánicos de la CIA. Para ubicarnos quién es D'Alessio".

Luego, el periodista explicó que D'Alessio manejaba un "tipo de aparataje supersofisticado de intervención de conversaciones, armas supersofisticadas y vehículos". "Es un delirante como lo son muchos en ese mundo de la inteligencia, pero no es sólo un delirante. Es un hombre del poder y fue durante años un operador del Ministerio de Seguridad y de la Secretaría de Inteligencia", argumentó.

Vínculo con Mario Montoto. "Él está conectado con Montoto, lo dice en las grabaciones. Es muy significativo que un hombre que pasa de Montoneros a ser Presidente de la Cámara de Comercio argentino- israelí. Pasa de recibir y dar entrenamiento militar en el Líbano, en Siria a militantes montoneros a ser el representante de las empresas israelíes que venden parafernalia bélica de seguridad y de inteligencia en la Argentina. Es un giro muy pronunciado. Yo fui montonero y toda mi trayectoria es coherente con eso. Lo que fui entonces, con los que soy hoy. Los tiempos han cambiado y las opciones políticas también pero Montoto y Patricia Bullrich no pueden explicarlo. En la militancia revolucionaria hubo gente que estuvo por la política y gente que estuvo por el poder y gente que estuvo por los fierros. Montoto y Galimberti estuvieron por los fierros y por la guita, por el poder. Yo estuve por la política. Yo hoy, a pesar de que soy judío, denuncio la política represiva del gobierno de Israel, de Netanyahu y me identifico con la resistencia del pueblo palestino. Y Montoto que no es judío, es un agente y operador de las fábricas de armas y parafernalias de inteligencia y seguridad del gobierno reaccionario de Israel".

Respecto de los rumores que publicó en El Cohete a la Luna de que Montoto es dueño del portal Infobae, Verbitsky advirtió que fue D'Alessio quien dijo que Montoto era dueño de Infobae. "Yo no puedo asegurarlo, ahora, está permanentemente en las páginas de Infobae. Suspira y sale en Infobae, estornuda y sale en Infobae, permanentemente están publicando las notas de su revista DEF y cada negocio que hace el house organ de ese negocio es Infobae. Cuando viene a vender un carro blindado para disolver motines aparece en Infobae antes que en ningún otro lado. Si D'Alessio dijera que Montoto es socio de Perfil yo diría que no, no digan estupideces. Pero de Infobae, aunque no doy fe, no me parece inverosimil", precisó.

Por último, se refirió a su afinidad y sus diferencias con el kirchnerismo: "Yo he tenido y tengo una gran afinidad con el gobierno de Néstor, de Cristina de Alberto mismo cuando fue jefe de Gabinete pero no me he privado de cuestionar las cosas que no me han gustado. Yo nunca fui ni dependiente ni operador, yo he cuestionado muchas cosas. La promoción del general Milani, el maltrato de la comunidad Qom, lo cual no quita en absoluto que mantenga mi simpatía por esos gobiernos que me parecen los mejores gobiernos que ha tenido la Argentina en muchas décadas", concluyó.

J.D. / C. P.