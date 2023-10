Crimen de la hincha de Central: prisión preventiva por dos años para el profesor de educación física

Afuera los familiares de Ivana Garcilazo, la hincha de Rosario Central, se hacían escuchar con redoblantes y aplausos. Adentro del Centro de Justicia Penal, el fiscal describía como el profesor de Educación Física, junto a otras dos personas, arrojaron piedras contra la víctima y le hicieron perder la vida tras el clásico de Rosario. El juez entendió que se trató de un homicidio en el contexto de un espectáculo deportivo e imputó a Ariel Cabrera (42) por ello y le dictó la prisión preventiva por dos años.

El juez de primera instancia Florentino Malaponte dio por acreditado el hecho y la responsabilidad de Cabrera, profesor de educación física y coordinador de fútbol del club rosarino Lux. Fue así como lo imputó por homicidio agravado por ser cometido con ocasión de un espectáculo deportivo y le dictó la prisión preventiva por el plazo de ley, es decir, dos años.

El fiscal Gastón Avila explicó en conferencia de prensa que Cabrera continúo con su vida habitual hasta que se hicieron públicas las imágenes de la escapada de los agresores. Allí se cortó el pelo (hacía años que se hacía un rodete) y el jueves 12 de octubre se entregó a la policía.

“Cabrera no modificó su rutina desde el día uno, como sí lo hizo Reinfestuel, y continuó trabajando en el Club Social Lux. El punto de inflexión es cuando se dan a conocer los videos, una vez que se dan las imágenes es donde nosotros notamos el cambio total: cambio físico, cambio de rutina, cambio del lugar de residencia. ¿Dónde puede haber estado esas 48 horas? no lo sabemos concretamente, pero bueno, finalmente y como el juez mismo reconoció, se sintió acorralado, su cara y su nombre estaban en todos los medios públicos, no podía ir al trabajo, no podía estar con su familia que ya le habíamos allanado todos los domicilios y decidió presentarse”, relató el fiscal.

Pasaron 18 días, desde que Ivana quedó tendida en el asfalto. La chica volvía manejando su moto luego de ver a Central ganarle de local a Newell´s el pasado 30 de septiembre. Pero a la altura del estadio leproso, tres personas empezaron a tirar cascotes contra Ivana y su novio, porque tenían la ropa del canalla.

A Ivana la mataron cuando volvía de ver el partido de Rosario Central junto a su novio.

Una de esas piedras impactó en la cabeza de Ivana y fue mortal. Para la justicia, Cabrera fue una de las personas que arrojó la piedra contra la víctima y, según describió el fiscal Ávila, se trenzó contra el novio de la joven y le sacó la linga con la que intentó defenderse.

En el video que publicó la semana pasada la fiscalía con dos de los agresores huyendo, se ve a quien luego se identificó como a Cabrera, tirar una linga junto a un árbol y continuar corriendo.

Según la reconstrucción de la Justicia, Cabrera, Damián Reinfestuel (aún prófugo) y un tercero, que todavía no fue identificado, se juntaron a ver el clásico en Catamarca e Iriondo. Terminado el partido, los tres simpatizantes de Newell’s se movilizaron unas 30 cuadras hasta las inmediaciones del estadio leproso.

Ariel Cabrera quedó registrado en una cámara de seguridad cuando escapaba del lugar.

En Montevideo y Lagos, atacaron a piedrazos a la víctima cuando regresaba de ver a Central ganar en su cancha (1 a 0). “En esos momentos, Ivana Garcilazo, al igual que otras personas y vehículos, transitaba por Ov. Lagos en sentido norte-sur en una motocicleta, al ver venir a la víctima con ropa que la identificaba como parcialidad de Rosario Central, A. C., D. R. y la tercer persona, en forma conjunta, tomaron baldosas de la vereda y las arrojaron violentamente contra la humanidad de la mujer, asumiendo y aceptando la posibilidad cierta y probable de provocar su fallecimiento, tanto por el impacto directo de las piedras a la persona que se encontraba en movimiento como por la posibilidad de hacerla perder el control del motovehículo e impactar contra el pavimento o ser arrollada por un vehículo”, informaron desde la fiscalía en un comunicado.

La víctima sufrió un “impacto en el cráneo que le causó un traumatismo encéfalo craneano grave”. Ivana cayó desplomada de su moto y murió en el lugar.

“Podría estar en Bolivia”

Damián Reinfestuel es el otro involucrado en el crimen que fue identificado. Con respecto al profesor de Química, el fiscal contó que creen que podría estar en Bolivia y hasta allí habría llegado hace unos diez días. Antes de que se los identificara y vinculara con el homicidio de Ivana.

Damián Reinfestuel aún sigue prófugo de la justicia.

Tanto las imágenes de Cabrera como Reinfestuel se conocieron el 9 de octubre. Ese día se difundieron desde la fiscalía los videos con la huida para quien pudiera reconocerlos y colaborar en identificarlos. Dos días después lograron ponerle nombre y apellido a los implicados en el caso.

“Respecto de Reinfestuel, nosotros sabemos que no pasó por un paso migratorio custodiado por la Argentina, pero tenemos información fehaciente y consideramos que es altamente probable de que haya cruzado a través de la localidad de Salvador Mazza al país de Bolivia, de hecho ya tenemos un pedido de alerta roja de Interpol realizado por esto, es decir, un pedido de detención y de captura internacional", contó el fiscal y precisó: "hemos alertado a las autoridades de Bolivia, estamos solicitando la cooperación internacional con el país vecino para poder dar con la captura de esta persona. Tenemos elementos que son serios, que son fehacientes, que nos permiten afirmar esta circunstancia y que lo habría hecho aproximadamente hace diez días, es decir, antes de que se viralicen las imágenes”.