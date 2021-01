Fernando Burlando, abogado de Píparo: "Es exagerado decir que se intentó matar"

El mediático abogado Fernando Burlando, a cargo de la defensa de la diputada provincial de Juntos por el Cambio Carolina Píparo, se refirió al atropello por parte del marido de la legisladora de un motoquero en la madrugada de Año Nuevo en La Plata y desligó de responsabilidad en el hecho a su clienta. Además, el letrado consideró "exagerado" el uso del término "tentativa de homicidio" para el caso.

"Quien conducía el vehículo no era Carolina Píparo, es lo que tienen que entender quienes dicen que ella intentó lesionar a alguien", declaró Burlando sobre el episodio que protagonizaron la diputada provincial y su marido, Juan Igancio Buzali.

"Es exagerado decir que se intentó matar a una persona… Lo que ocurrió fue un incidente de tránsito", aclaró el letrado en conversación con el programa Mañana Sylvestre, que se emite por Radio 10.

Para Burlando, Píparo "ha sido un poco un centro de crítica cuando en realidad era una mera acompañante" en el vehículo que conducía su esposo, aunque recordó que la legisladora sí fue víctima de un robo. Tras conocerse el episodio, desde el Frente de Todos pidieron la renuncia de la funcionaria.

Abogado de los motoqueros atropellados pidió la detención del marido de Píparo

"Me parece una exageración. Es una movida de prensa para perjudicar a alguien que en definitiva no tuvo nada que ver con el accidente porque no venía manejando", insistió Burlando. Según el letrado el episodio se trata de "un hecho culposo" cuyos involucrados "van a tener que aclarar en la Justicia" y que "a lo sumo" su clienta se presentará como testigo.

Consultado acerca de por qué el vehículo en el que iba la diputada arrastró al motociclista por un tramo de alrededor de 300 metros antes de detener la marcha, Burlando consideró que "todo tiene que ver con la situación vivida", aunque reconoció que "hay un acto negligente, imprudente, con impericia".

Las declaraciones de Burlando se dan luego de que el abogado Martín De Vargas, encargado de la defensa de los dos motoqueros atropellados, pidió la prisión de Buzali por "peligro cierto de fuga". A la par, el letrado presentó una solicitud para el apartamiento de la jueza interviniente en la causa, Marcela Garmendia, ya que su hijo integra el gabinete municipal de la capital de la provincia de Buenos Aires.

