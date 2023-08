La Pampa: casi 20 años después, un femicida confesó el lugar en el que habría enterrado a su víctima

Hay una pregunta que desde hace casi 20 años se repite en La Pampa. Aparece plasmada en murales en Santa Rosa, en pintadas callejeras y en stickers, e interpela a toda una sociedad como un caso símbolo de la lucha contra la violencia machista: "¿Dónde está Andrea López?". Esa pregunta también la hace desde febrero del 2004 Julia Ferreyra, que busca justicia por el femicidio de su hija en manos del ex boxeador Víctor Manuel Purreta, condenado a 25 años de prisión, quien por primera vez confesó ante la Justicia el lugar en el que habría enterrado el cuerpo.

La pregunta se mantuvo inquebrantable frente al silencio del ex púgil, que supo ser campeón argentino de la disciplina. Pero un giro inesperado sorprendió la semana pasada: después de varias comunicaciones entre Purreta y agentes de la Secretaría de Derechos Humanos de La Pampa, el miércoles pasado manifestó su voluntad de responder la pregunta que evadió ante la Justicia y finalmente dijo donde enterró el cuerpo de Andrea López, a quien golpeó salvajemente y mató el 10 de febrero del 2004, ante la presencia del hijo de ambos, de cinco años.

El ex boxeador, condenado en 2014 y con sentencia firme de la Corte Suprema, señaló un campo llamado Monte Chué, ubicado sobre la ruta nacional 35 a 22 kilómetros al norte de Santa Rosa, la capital provincial, como el lugar al que llevó el cuerpo sin vida de la víctima envuelto en una sábana blanca.

La confesión es de tal relevancia que autoridades del Gobierno provincial y del Ministerio Público Fiscal dieron una conferencia de prensa la semana pasada para confirmar la confesión del femicida y brindar detalles acerca del procedimiento. Fue luego de que se realizara un primer operativo en el lugar al que concurrió la fiscal provincial Cecilia Martíní junto a personal policial, de la Agencia provincial de Investigaciones Científicas (AIC) y del Servicio Penitenciario Federal, estos últimos a cargo del traslado de Purreta hasta el lugar.

“Lo que está probado mediante una sentencia judicial es que el 10 de febrero de 2004 Purreta le dio muerte a Andrea López y a partir de ese momento sus restos están desaparecidos. Es una búsqueda de muchos años para atrás, por ende es un trabajo que va a llevar mucho tiempo y que se está coordinando con diferentes equipos”, le dijo a PERFIL la fiscal Martiní, a cargo de la búsqueda.

El operativo en el lugar

El jueves, esposado y con canas producto del paso de los años, Purreta bajó de una combi y se dirigió hasta el lugar en el que dijo haber enterrado a la mujer que golpeó y prostituyó. Los detalles del procedimiento constan en un acta que está en poder de la Justicia: según consignaron fuentes judiciales a PERFIL, durante ese operativo ocular dijo que el día del crimen llegó hasta allí a bordo de su camioneta Fiat, la estacionó a un costado de la ruta, cargó el cuerpo de la víctima y cruzó el pavimento. Caminó por la banquina, cruzó un alambrado y avanzó entre 60 y 70 metros hacia adentro, hasta el lugar en el que la enterró, una zona tupida de monte de Caldén.

Operativo en el campo Monte Chué, cerca de Santa Rosa, La Pampa.

No obstante, durante el operativo realizado el jueves pasado no pudo determinar con exactitud el lugar, ya que con el paso de los años la fisonomía del campo cambió. Solo marcó 5 puntos: todos están cercanos entre sí, en una superficie de entre dos y tres metros a la redonda.

“Se hicieron fotografías aéreas y mediciones y hubo un contacto con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para fijar un protocolo de actuación. Estamos utilizando material tecnológico con el que cuenta la AIC y avanzamos en requerir algunos detectores con los que cuenta el Ejército Argentino, que se comprometió en colaborar con la búsqueda. Lo mismo con el Ministerio de Seguridad de la Nación, que vía Gendarmería aportará otros elementos”, añadió la fiscal.

La confesión de Purreta toma relevancia porque la Justicia viene de rechazarle la posibilidad de acceder al beneficio de las salidas transitorias a las que podría acceder por los años que pasó en prisión. Sin embargo, por el hecho de no haber aportado el lugar donde enterró a Andrea López y por informes negativos del Servicio Penitenciario Federal, el juez de Ejecución Penal decidió no otorgar el beneficio. Para la familia no hay dudas de que se trata de una estrategia para acceder al beneficio de las salidas.

Pero también resulta relevante porque coincide con algunos pocos elementos de interés que surgieron durante la investigación y el juicio, referidos al posible lugar donde el femicida enterró el cuerpo.

"Hay coherencia en lo que relata. Primero porque la madre de Purreta declaró en el juicio que aquella madrugada lo vio pasar a su hijo mientras esperaba el colectivo para ir a trabajar a la vera de la ruta 35, a la altura del Aeropuerto de Santa Rosa, alrededor de las 5 de la mañana, no sé si a la ida o al regreso. También por lo que contó Purreta sobre la sábana con la que envolvió el cuerpo, que dijo que era blanca, mientras Julia, la mamá de Andrea, también habló de una sábana, pero con algunas características", dijo a PERFIL Omar Gebruers, abogado querellante.

Pero el letrado también recordó que durante los primeros días de investigación, allá por 2004, Ferreyra, la madre de la víctima, había señalado el campo Monte Chué. "Ella contó que él (por Purreta) iba a cazar asiduamente a ese lugar. Y hasta lo habían recorrido a la vera de la ruta con algún fiscal. Purreta tenía permiso para entrar al campo, aunque dice que ese día ingresó por el alambrado", sostuvo Gebruers.

La historia de la condena

Andrea López vivía con Purreta en una casa humilde de la zona norte de la capital provincial. Aquel 10 de febrero, día en que Purreta la asesinó, habían mantenido una discusión y el único testigo fue su hijo, que en ese momento tenía 5 años. Pero el historial de golpizas era de larga data, al punto que en un episodio anterior él la arrojó de la camioneta y cerró la puerta contra el tobillo de Andrea, motivo por el cual tuvieron que colocarle un clavo metálico en la fractura. Ese es un elemento de interés para los antropólogos que trabajan en la búsqueda de los restos.

Víctor Purreta, el día de su casamiento.

Pero Purreta no solo la golpeaba. Sobre ella ejercía otros mecanismos machistas y violentos típicos de los casos de violencia de género, con el agregado de que la obligaba a prostituirse aún malherida. Cuando lo condenaron a 25 años de prisión también unificaron la condena por proxenetismo.

Para lograr esa pena, fue clave la declaración en Cámara Gesell que dio el hijo de ambos, Emanuel López (hoy 23 años), quien en noviembre del 2011 describió sus recuerdos de aquella golpiza fatal que presenció a sus 5 años. "Él le pegaba con un rebenque contra un rincón, le daba piñas, patadas y después la vi en la bañera que estaba toda morada. Vi que estaba acostada en la bañera y mi papá le estaba echando agua...", contó, de acuerdo a la sentencia.

A partir de ese y otros elementos, la Justicia probó que "en Purreta y su calidad de golpeador, cada puño era un arma y con esas armas destruyó la vida de Andrea López".

Hasta ser condenado, Purreta pasó algunos años entre la libertad y los centros de detención, volvió a formar pareja con otra mujer que lo denunció por episodios de violencia y robo y, entre medio, volvió a subirse a un ring de boxeo. En octubre del 2015, un año después de su condena, fue noticia porque contrajo matrimonio con su nueva pareja, y expresó que “uno trata de dejar el pasado atrás”.

En aquel entonces, un periodista de La Arena le preguntó si cuando se refería al pasado hablaba de Andrea López. “El pasado en general, todos tenemos pasado y nadie puede olvidarse lo que pasó atrás. Todos tenemos en mente lo que pasa. Yo entiendo la situación que se vivió con Andrea López. Pero hay que seguir para adelante. Cada cual busca su camino”, respondió.

“¿Dónde está Andrea López?”, repreguntó el periodista. Visiblemente enojado y desafiante, Purreta respondió: “¿Vos sabés? Yo no sé.

Habla la mamá: “Deseo un lugar donde llevarle una flor”

A casi 20 años del crimen, Julia Ferreyra está expectante. No quiere ir al lugar que el femicida de su hija señaló, sino que, de darse el hallazgo, pretende que la Justicia le entregue un papel que diga que los restos pertenecen a Andrea. De ocurrir eso, finalmente podrá hacer su duelo.

Andrea López fue asesinada en febrero del 2004 y su cuerpo está desaparecido.

“Siempre dije que quería encontrar el cuerpo de mi hija para darle tierra y hacer un duelo que hasta ahora no pude hacer. El dolor me va a durar hasta el último día de mi vida, pero mi deseo siempre fue tener un lugar donde llevarle una flor”, le dijo a este medio Julia Ferreyra.

Su lucha es la de una madre que durante más de una década esperó un juicio y buscó impulsar las investigaciones por el asesinato de su hija primero y por la búsqueda de los restos. Ello a pesar de las desavenencias que tuvo que atravesar en el camino, partiendo de la base de que durante mucho tiempo no pudo ser querellante porque no tenía la tenencia de su nieto, el hijo de Andrea. “Me llevó 10 años que se hiciera el juicio. Ahora, esta persona busca su propio beneficio, no es que confiesa por amor a los hijos. Es algo que hace por él”, manifestó.

“La vida nuestra no ha sido fácil, pero con Emanuel nos acompañamos una a otro. Siempre”, completó.

