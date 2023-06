La medium que ayuda en la búsqueda de Cecilia dijo que la joven fue "traicionada" y asesinada

La medium Noelia Pace aseguró este miércoles que a Cecilia Strzyzowski "la mataron" dentro de la casa de la familia de su marido y los responsables fueron César Sena y su madre Marcela Acuña.

Pace, quien ayudó a la Policía y a la Justicia en varios casos de crímenes difíciles de resolver, remarcó que fue contactada por familiares de la víctima y luego habló con la madre, Gloria Romero.

"Cecilia me marcó que no salió viva de esa casa, me dice del espacio de él y me pone en el lugar a un hombre, que es César, y a dos mujeres, una es la madre y otra una mujer que colabora como que limpia. Veo que ella llega engañada, se siente traicionada por su pareja y ahí empieza un forcejeo como cuando arañás a alguien, que te enojás, que querés romper cosas", precisó Pace en declaraciones al programa "Tardes Policiales" por XLFM Radio.

Marcela Acuña y César Sena. Foto: NA

La médium plantea que Cecilia habría sido ahorcada

Asimismo, prosiguió: "En ese momento de enojo de ella, él intenta sostenerla y calmarla y en ese forcejeo la asfixia. Cecilia me muestra la salida, como que se quería ir y él intenta frenarla y forcejea y la ahoga".

"Cuando trabajo en conexión cuando un ser se ahorca o lo ahorcan es muy claro como siento la presión en el cuello, pero acá la presión me la hace sentir en el pecho. Como cuando alguien te deja seco, sin respiración, con algo que pega en el pecho y después como que la seguís sometiendo", expresó.

Los rasguños en el cuello de César Sena: "Nos dijo que se los hizo practicando jiu-jitsu"

Pace añadió que "después la golpean contra algo, pero en un lugar mas alejado de la puerta, como en otro ambiente de la casa y ese golpe final no se lo da César sino la madre".

"La llegada de la otra mujer se da antes de la muerte de Cecilia, pero es para colaborar en el después", expresó la mujer.

Marcela Acuña se retira de la Fiscalía. Foto: Télam

Al referirse al motivo del crimen, la médium, quien además es vidente, detalló que César Sena "tergiversa todo, nunca decía la verdad y a la madre le decía una cosa, mientras a Cecilia otra".

"No pudo controlar todo porque la mentira se descubrió. La madre de él quería que se terminara la relación. Estamos frente a una persona que no estaba en sus cabales. Ninguno de ellos, pero él sobre todo", indicó Pace.

En ese sentido, explicó, según le detalla una supuesta comunicación con la víctima, que Sena "le marcaba a ella un viaje, la idea de escaparse y en realidad no había nada, porque la engañaba prometiéndole distintos viajes y otras cosas para mantenerla callada por si quería contar lo que pasaba en esa casa" con los negocios que llevaban adelante Emerenciano Sena y Acuña.

"La discusión se produce cuando ella se da cuenta que César la traiciona, porque a su familia le hacía creer que ya no estaban juntos y a la familia de ella que estaba todo bien. De hecho, estaban separados, pero no divorciados", reveló.

"Lo que estaba premeditado era terminar la relación, pero todo se les fue de las manos y después tuvieron que accionar", agregó.

La médium explicó que "si se busca bien van a ver que no hay divorcio, que va a llamar la atención unos papeles a destiempo, que el acta de divorcio fue hecha a destiempo cuando Cecilia ya no estaba y que el objetivo era ir limpiando el terreno para desviar la atención".

Estimó que la defensa de la familia Sena "van a tejer estrategias hasta que César quede como único imputado, pero buscarán una insania" para que sea declarado inimputable.

"Para mí tiene una patología no declarada y una madre obsesiva. Pero también veo que tiene más golpes y marcas en el cuerpo, como tres hematomas, en el marco del forcejo, mas allá de las heridas en el cuello. Este chico mintió en su edad, en su ocupación y tergiversaba situaciones", añadió.

En relación al día del crimen, Pace indicó: "Aparecen otros dos hombres que ayudaron a este movimiento del cuerpo, pero que ya no están en la provincia y otras dos mujeres, una que sabe mucho pero que no la estarían escuchando y no le toman la declaración como corresponde y otra no se anima a hablar, que la hacen dudar de qué manera ponerse. Está relacionada con la mamá de César".

"Ellos marcan la chanchería, pero a mí me da en dos terrenos más y se los marqué a la mamá de Cecilia. Le dije que iban a encontrar algo sobre agua y así fue. Pero también buscan despistarlos con eso de ir poniendo cosas en distintos lugares como la maleta y ropa por un lado y el dije por otro. Cecilia me marca que la van poniendo en distintos lugares. Están tirando y desparramando a propósito para ponerlo en mil lugares a la vez y en ninguno", señaló.

Los familiares de la víctima logran reconocer el dije en forma de cruz que aparentemente fue encontrado en el lecho del Río Tragadero. Foto: Télam

Dónde habrían descartado el cuerpo de Cecilia, según la médium

Respecto a los lugares donde pudieron descartar partes del cuerpo de la víctima, precisó: "Me da un terreno que lo notaba fangoso, mojado, como algo que se estuviera armando o preparando, pero no es agua. Está en dos terrenos distintos y van a encontrar partes sobre el terreno fangoso y otro en un terreno alejado que da entre 10 y no más de 50 kilómetros de la chanchería".

Sobre el rol de Emerenciano Sena, la médium detalló que le aparece como que "no estaba en el lugar, pero sí asiste y determina cómo asistir para esparcir de un lado al otro (las partes)", al tiempo que aseguró que "se van a encontrar restos pero no en su totalidad".

"Hay otras cosas más que se las conté a la mamá de Cecilia", sostuvo Pace, quien consideró que la llegada a Chaco del abogado Fernando Burlando para colaborar con el caso "le va a poner a todo cierta luz, porque esto se trona tedioso, pero van a producirse más búsquedas y más allanamientos" con resultados positivos.

Por último, señaló que en la casa donde se produjo el crimen "no la allanaron como corresponde, porque faltaron detalles" y en ese aspecto reveló que Cecilia le "marca que vuelvan al lugar".

