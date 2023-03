Granadero Baigorria, localidad del Gran Rosario, fue testigo del violento ataque a tiros a una sucursal de Banco de Santa Fe en el que dejaron una amenaza mafiosa contra el diputado provincial Maximiliano Pullaro, precandidato a la gobernación y exsecretario de Seguridad.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la entidad financiera y en las imágenes se ve cómo los delincuentes dispararon 19 veces y luego se dieron a la fuga.

Cerca de las 23 horas del martes 21 dos sujetos arribaron en moto a la sucursal del banco, ubicada en la esquina de las calles Rivadavia y Chacabuco, a poco más de cien metros de la seccional 24° de la Policía.

El conductor, que llevaba casco, frenó el rodado y su acompañante, con gorro y bufanda para ocultar su identidad, se bajó y corrió hacia la sede del Banco de Santa Fe.

Una vez dentro de la sucursal, el sospechoso chequeó que no hubiera ninguna persona dentro y luego arrojó algo, que se presume pueden llegar a ser la nota intimidatoria a Pullaro y otra sobre el intento de fuga de la cárcel de Ezeiza del narco Esteban Lindor Alvarado.

Acto seguido, el tirador se dirigió hacia la calle y comenzó a disparar. Antes de huir, vuelve a tirar y se dio a la fuga junto a su compañero. Los impactos fueron 19 en total: nueve sobre el vidrio externo, dos en el de la puerta de ingreso, tres en la pared y cinco en el techo.

La policía encontró en el lugar 11 vainas servidas calibre 9 milímetros, ocho trozos de latón y cuatro de plomo, que fueron enviados a peritar.

La investigación policial se enfoca en el relevamiento de cámaras y, al momento, los autores de la balacera no fueron identificados.

La amenaza contra Pullaro

El mensaje mafioso que dejaron en la entidad bancaria, ubicada a poco más de cien metros de una comisaría, rezaba: "Dejá de hablar de los narcos de Rosario si todos sabemos que vos y tu hermano son narcos".

Pullaro rompió el silencio en su cuenta de Twitter tras la amenaza dirigida en su contra. "Las amenazas no me amedrentaron ni cuando denuncié narcos siendo Diputado ni cuando los metimos presos siendo Ministro. Vamos a seguir adelante para que los que faltan caer, caigan y que los que están presos, estén aislados. Sé que no estamos solos", escribió.

El dirigente radical, precandidato a gobernador santafesino, denunció en reiteradas ocasiones que "los narcos hacen lo que quieren desde las cárceles federales".

El ataque al Banco Santa Fe se da semanas después que la violencia en Rosario llegara a su punto más álgido con el ataque al supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, y la amenaza contra el capitán de la selección argentina, que también apuntaba contra el intendente rosarino Pablo Javkin.

