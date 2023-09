Alfredo Cornejo y Omar de Marchi: de aliados a rivales

A pesar de que este domingo compitieron por la gobernación de Mendoza, hasta hace muy poco tiempo Alfredo Cornejo y Omar de Marchi eran aliados. De hecho, juntos fundaron Cambia Mendoza, el frente con el que se presentó el candidato de Patricia Bullrich y la ruptura significó un quiebre para Juntos por el Cambio a nivel provincial. La antipatía entre ellos atravesó la elección y durante toda la jornada los dirigentes se lanzaron dardos cruzados.

De Marchi, ex intendente de Luján de Cuyo, ex presidente del Pro a nivel provincial y referente mendocino de Horacio Rodríguez Larreta, se fue de Cambia Mendoza este año para formar su propio espacio: La Unión Mendocina. Se lanzó con el objetivo de terminar con la continuidad del radicalismo mendocino. Acusó al actual gobernador, Rodolfo Suárez, por "falta de acción" y, en la campaña, trasladó sus críticas a quien hoy es su adversario, Cornejo.

En La Unión Mendocina encontraron lugar otros dirigentes descontentos del PRO y también los libertarios. Si bien el espacio no forma parte de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei observa con atención la elección y se habla de cierto apoyo tácito. De hecho, antes de sumarse a las filas del Pro, De Marchi era miembro del Partido Demócrata, que hoy es uno de los espacios vertebrales de LLA.

En las elecciones primarias mendocinas, el 11 de junio, la diferencia entre Cambia Mendoza y Unión Mendocina fue amplia: el espacio liderado por Cornejo obtuvo el 42,68% de los votos, mientras que el de De Marchi el 20,7%. Sin embargo, no fue una mala elección, ya que la nueva fuerza consiguió superar al peronismo local y apostó al batacazo libertario. En las PASO presidenciales, La Libertad Avanza llegó al 44% en Mendoza.

A pocas horas de que se conozca el escrutinio mendocino, todos los pronósticos extraoficiales vaticinan un triunfo de Cornejo. Si se confirma la tendencia, de todas formas, la aparición de Unión Mendocina significa un nuevo equilibrio del poder a nivel local.

Afuera del búnker de Cambia Mendoza, el dirigente radical Ernesto Sanz fue consultado por la prensa al respecto: "La Argentina de la grieta está terminando y estamos empezando una nueva etapa", dijo y agregó: "Cornejo tiene las habilidades suficientes para lograr los mejores acuerdos. Vamos a ver cuál es el resultado final de hoy. Vamos a ver una Legislatura donde va a haber una mayoría de Cambia Mendoza y lo que antes era una fuerza nítida de peronismo ahora va a estar disipado con la fuerza de De Marchi. Una Legislatura de tercios obliga a los acuerdos".

De Marchi y el PRO: la ruptura

Durante la jornada electoral Cornejo aprovechó las entrevistas y habló de "denuncias en Las Heras por reparto de mercadería", en referencia al municipio gobernado por el compañero de fórmula de De Marchi, Daniel Orozco. El dirigente de Unión Mendocina negó la acusación y retrucó: "Graves son otras cosas que han estado pasando en el Consejo de la Magistratura, con audios donde sale claramente cómo se han elegido los jueces en este último tiempo, en el que salen dos consejeros diciendo ‘tendría que haberle puesto un 4 pero le puse un 6 porque el petiso me lo dijo’. ¡Esos son los temas graves, muchachos!”, según contó La Nación.

La tensión entre los candidatos fue en escala desde principios de año. Cuando se confirmó la ruptura, De Marchi argumentó que su decisión se fundamentaba en una fuerte crítica a la gestión de Suárez y del radicalismo en general: "Mendoza ha entrado en una situación de debilidad institucional compleja, donde hoy hay manipulación de la Justicia, de los organismos de control en general, con mayorías legislativas que están muy cerca de las dos terceras partes, y con un proyecto de reforma de la Constitución peligroso, en comisión. Mendoza, económicamente hace 13 años que no crece, tiene un nivel de pobreza por encima de la media nacional, en 43%. Todas las provincias vecinas tienen mejores indicadores que los nuestros", dijo en abril.

Cuando a principios de año De Marchi oficializó su intención de ir por la gobernación de Mendoza por fuera de la alianza que llevaba a Cornejo, las autoridades nacionales de su partido le pusieron un freno. El senador nacional misionero Humberto Schiavoni fue designado como interventor del Pro en Mendoza, se prentó en la Junta Electoral e inscribió a la fuerza política dentro de la alianza Cambia Mendoza. Por eso, su única alternativa fue crear un nuevo espacio.

En el acto de cierre de campaña del frente Cambia Mendoza, los dirigentes se enfocaron en cuestionar a su ex aliado. El actual gobernador Suárez no mencionó a De Marchi aunque el mensaje fue claro: "Somos un equipo y no un rejunte hecho de último momento para acceder al poder por el poder mismo", aseguró. Cornejo, en tanto, habló de "mala fe". "Mendoza no es ajena a los problemas nacionales, comprendemos la bronca, la decepción y el fastidio que cada uno tiene por la alta inflación y el desorden macroeconómico. Lo que no comprendemos es la mala fe de atribuírselo a las facultades constitucionales de las provincias y en particular de esta provincia", aseguró.