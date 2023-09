Patricia Bullrich llega a Mendoza para apoyar a Alfredo Cornejo

Patricia Bullrich llega este domingo a Mendoza para acompañar a Alfredo Cornejo. Se trata de las últimas elecciones provinciales antes de la contienda nacional y, por estas horas, en Juntos por el Cambio se entusiasman con sumar otra gobernación, luego de las victorias de en Santa Fe y Chaco.

"Venimos bien", respondió a PERFIL un colaborador de la candidata a la presidencia.

Se espera que Bullrich llegue a Mendoza alrededor de las 19 horas y no tiene ninguna actividad programada salvo esperar los resultados. Su compañero de fórmula, el mendocino Luis Petri, confirmó su presencia durante la mañana. "Vamos a esperar los resultados con ella, Alfredo y Hebe Casado (la candidata a vicegobernadora)”, dijo a prensa.

Mendoza pone a prueba hoy el poder de la UCR en una elección con final abierto

Desde Juntos por el Cambio pretenden nacionalizar la elección. Si bien trascendió que Bullrich solo hablará en público si Cornejo gana, uno de sus colaboradores negó la especulación: "Patricia siempre habla. No creo que cambie ahora", aseguró.

La candidata no es la única que viaja a la provincia. Además de Petri, están acompañando a Cornejo los gobernadores electos de San Juan, Marcelo Orrego; de San Luis, Claudio Poggi; y de Neuquén, Rolando Figueroa.

Juntos por el Cambio envía a dirigentes de todo el país a Mendoza. El diputado nacional Mario Negri aterrizó en la provincia pasadas las 17.30 y es de los primeros que llegará al búnker, según pudo saber PERFIL. También se suman los Soledad Carrizo, Laura Rodríguez Machado, Sebastián García De Luca -quien también es el jefe de campaña de Bullrich-, Rodrigo de Loredo; y las senadoras Guadalupe Tagliaferri y Carolina Losada.

La definición: Alfredo Cornejo vs. Omar de Marchi

Todas las encuestas previas a las elecciones mendocinas señalaron que la gobernación está polarizada entre Cornejo, el candidato del oficialismo que se presentó por el Frente Cambia Mendoza, y su ex aliado político, Omar De Marchi, quien se postuló con el sello La Unión Mendocina, una alianza que incluyó a ex dirigentes del Pro, a radicales y libertarios y que si bien no forma parte de La Libertad Avanza es seguida de cerca por Javier Milei.

Omar De Marchi denunció "ciertas trampitas" y habló del "gran diálogo" que tiene con Milei

El 11 de junio habían sido las elecciones primarias en la provincia. La diferencia entre los candidatos fue amplia: el espacio en el que se impuso Cornejo obtuvo el 42,68% de los votos mientras que el de De Marchi el 20,7%. Sin embargo, en las PASO nacionales Milei consiguió el 44% de los votos y Juntos por el Cambio quedó en segundo lugar.

Al cierre de la jornada electoral, desde el bullrichismo se mantienen con buenas expectativas pero estarán atentos para ver qué sucede con la "ola libertaria".