Patricia Bullrich le respondió a "Wado" de Pedro: "Son millones de vacunas que no compraron, explíquelo"

Twitter fue una vez más el terreno de reproches y acusaciones entre políticos de las coaliciones oficialista y opositora. En este caso, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, acusó a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich y al ex presidente, Mauricio Macri, de querer "obstaculizar" la llegada de vacunas. La respuesta de la ex ministra de Seguridad no se hizo esperar y acusó: "son millones de vacunas que no compraron".

La discusión por la compra de vacunas para el país se institucionalizó en el día de ayer en la Cámara de Diputados, cuando los representantes de Pfizer y Richmond dieron explicaciones a los legisladores sobre las negociaciones con el Gobierno Nacional.

Uno de los motivos de esta invitación, sino el central, surgió a partir de las palabras de Patricia Bullrich cuando aseguró que las negociaciones de Pfizer y el Gobierno Nacional habían estado mediadas y habían tenido un pedido de "retorno". La diatriba continuó, en este 2021 electoral, por redes sociales.

"El objetivo de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich es obstaculizar la llegada de vacunas para la Argentina. Es triste que trabajen abiertamente en contra de la esperanza y de la vida de los argentinos y las argentinas, que queremos superar la pandemia", empezó De Pedro contra los referentes de Juntos por el Cambio.

Con pedido de explicaciones y acusaciones, la presidente del PRO se hizo eco de las declaraciones del ministro del Interior. "¿De qué habla, ministro De Pedro? ¿De lo que ustedes hicieron? Nosotros venimos luchando para que traigan todas las vacunas disponibles, por eso pedimos explicaciones por las que no trajeron. Son millones de vacunas que no compraron. Explíquelo, no ponga la culpa afuera", le espetó Bullrich.

En un extenso hilo, el hombre importante del gabinete de Alberto Fernández enumeró cada una de las acusaciones de Juntos por el Cambio contra el oficialismo y sostuvo que "No hay vacuna que les venga bien, no hay contrato que les venga bien, no hay laboratorio que les venga bien".

En ese marco, sostuvo que la meta tanto de Macri como Bullrich es "complicar y demorar la llegada de vacunas al país" y que la prioridad del ejecutivo es "cuidar la salud y la vida de las y los argentinos. Vacunas, vacunas y más vacunas".

De Pedro: "Lo único que consiguieron fue complicar más la llegada de las vacunas al país"

En la nueva plaza pública adonde se ha movilizado la discusión política, De Pedro enumeró las acusaciones de la oposición contra el gobierno y aseguró que sus críticas complicaron el desembarco de vacunas en el país.

"Denunciaron coimas e irregularidades en las negociaciones con Pfizer. Era mentira, pero embarraron la negociación. El laboratorio desmintió hoy en el Congreso que se hayan pedido pagos indebidos o intermediarios en las gestiones del Gobierno para adquirir esas vacunas", escribió el ministro del Interior sobre los dichos del representante de Pfizer, Nicolás Vaquer, quien desmintió las versiones de "retorno" y mencionó que siguen las negociaciones con el Ministerio de Salud.

Vacunas: una diputada del Frente de Todos opinó que "hoy en día no necesitamos Pfizer"

Sobre Pfizer, De Pedro también recordó las acusaciones sobre un rechazo del Gobierno Nacional respecto a la llegada de las dosis mediante el sistema COVAX. "Motivaron que el director del fondo COVAX también lo desmintiera mediante una carta a la ministra Carla Vizzotti", describió.

Finalmente, citó dos casos en los cuales el "tema vacunas" entre oposición y oficialismo se judicializó. Primero, sobre la denuncia penal contra Alberto Fernández, acusado de "envenenamiento" por la compra de la Sputnik V; luego, respecto la adquisición de dosis de AstraZeneca. "Lo único que consiguieron fue complicar más la llegada de las vacunas al país", cerró el ministro.

CI/FL