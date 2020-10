La ofensiva de Leopoldo Moreau contra los integrantes de la Corte Suprema generó el repudio de sectores de la oposición y, además, de algunos integrantes del Poder Judicial. Carlos Stronelli, fiscal federal, denunció que hace años se vive una "falta de respeto" al sistema republicano con "bravuconadas y atropellos" y disparó contra el legislador del Frente de Todos, quien respaldó el pedido de juicio político a Carlos Rosenkrantz: "Ha hecho de la calumnia su modo de vida".

Luego de que el máximo tribunal aceptara tratar el per saltum presentado por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli por sus traslados, se conoció el pedido de juicio político de la diputada del Frente de Todos y consejera de la Magistratura, Vanesa Siley contra Rosenkrantz, presidente de la Corte. Consultado por el caso en Terapia de Noticias, ciclo que se emite por LN+, Stornelli aclaró: "Yo no soy juez de jueces, desconozco cuáles son los motivos y si deberían ser destituidos, eso es un capitulo aparte".

Sin embargo, el fiscal de la causa Cuadernos apuntó contra los referentes del kirchnerismo al asegurar que tienen una "operación clara, con participes claros, una clara distribución de roles y un objetivo claro". "Antes del pedido (de juicio político), instalamos la calumnia, que es lo que pasa siempre y que a fuerza de repetición el ciudadano, que no está todo el tiempo sobre estos temas, termine creyendo las cosas que dicen desde alguna oficina de propaganda", sostuvo.

Consultado por las declaraciones de Moreau, quien aseguró que la Corte Suprema está "agotada" y "degradada", Stornelli lanzó: "No voy a hablar sobre lo que dice una persona que ha hecho de la calumnia su modo de vida". En diálogo con, alertó que "hay falta de respeto a la Justicia, los jueces y el sistema republicano. Más allá de lo que decida la Corte, es lo que más me preocupa".

Hay ciertas personas que han asumido la Magistratura desde la militancia política y a veces desde la obsecuencia

Sobre el caso Bertuzzi, Bruglia y Castelli, el magistrado consideró que "debería respetarse la inamovilidad de los jueces, de otro modo estaría amenazada la existen del Poder Judicial y la división del poderes. Es mediante argumento y alegatos cómo se resuelven las cosas, y no mediante bravuconadas, atropellos y montoneras que se lanzan".

"Esto viene hace muchos años. El mejor ejemplo fue cuando falleció el fiscal (Alberto) Nisman, fue el cénit de este tipo de actitudes. Desconocer, amedrentar, escrachar, calumniar, no una persona si no una decenas de personas que en manada acuden a tratar de destruir a cualquier funcionario que no tenga la obsecuencia necesaria", concluyó Stornelli.

DR/FF