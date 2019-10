Milani dijo que nunca vio a Ledo y se desligó de crímenes de lesa humanidad

César Milani negó haber tenido vinculación con la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo, que ocurrió en la última dictadura militar en La Rioja, cuando Milani era subteniente. El ex jefe del Ejército es juzgado en un Tribunal Federal Oral de Tucumán y este jueves hizo uso de la palabra.

A Milani, la querella lo acusa de haber sido partícipe de la privación ilegal de la libertad y desaparición de Ledo, porque, según sostiene la denuncia, el militar atribuyó la ausencia de Ledo a una deserción, que acompañó con un documento falso.

“Nunca lo vi en mi vida, nunca torturé, nunca conocí un centro clandestino de detención”, manifestó Milani, que en el gobierno de Cristina se convirtió en jefe del Ejército y obtuvo gran poder en materia de inteligencia.

Milani liberado: su pasado y presente como miembro del Ejército

En su defensa, Milani sugirió que Ledo fue “chupado” por la inteligencia tucumana y que luego fue llevado a un centro clandestino. Para eso, recordó el testimonio de un supuesto testigo de ese hecho, un tal Tello, “que dice haberlo visto con vida a Ledo a finales del 76 entrando a un centro clandestino”.

El ex jefe del Ejército también criticó a Julio Martínez, senador oficialista de La Rioja, que fue el autor de la denuncia presentada contra Milani. “Hasta el año 2013 nadie me citó en ningún expediente, nadie escuchó mi nombre, nadie me nombró bajo ningún punto de vista”, dijo. “Miente descaradamente”, sostuvo.

César Milani: "No soy el genocida que quisieron inventar"

Milani fue absuelto en otro juicio en el que también se lo había acusado de delitos de Lesa Humanidad, por el secuestro y torturas de Pedro y Ramón Olivera, en La Rioja, un año después de lo ocurrido con Ledo.



MC