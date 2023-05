Presuntos miembros de la Fundación la Granja de Franchesca del Chaco se enfrentaron, algunos de pie y otros a caballo, contra la Policía este miércoles 3 de mayo por la tarde en Resistencia. En medio de esos momentos de tensión, una de las personas que le reclamaba una asistencia social a Jorge Capitanich intentó ingresar a caballo la Casa de Gobierno.

“Estamos pidiendo asistencia para la gente que está bajo agua, tengo gente con criaturas que hace dos días y dos noches están bajo agua, con el colchón mojado, con frazadas mojadas. Le escribí a todo lo que sea de Desarrollo Social y hasta el día de hoy no recibí respuesta”, denunció una de las manifestantes.

Según informó la Policía del Chaco, un grupo de referentes de la Fundación se encontraban cortando el tránsito en la intersección de Mitre y Marcelo T. de Alvear. Cuando uno de ellos, pasó el cordón policial con el equino a gran velocidad por la vereda de la casa de gobierno hasta el portón de ingreso.

Al no poder pasar el vallado, se dio a la fuga por calle Marcelo T de Alvear y otro hombre que se encontraba allí, pudo escapar. Las fuerzas de seguridad se vieron obligadas a ofrecer una respuesta ante la arremetida. El informe dado a conocer por el Ministerio de Seguridad y Justicia precisó que “se les pidió en principio que se retiraran y descocuparan la vereda”.

Los manifestantes no habrían acatado el pedido y se “resistieron además de forma violenta a la intimación de la autoridad policial”. “Por ello se procedió a realizar un operativo de desalojo. Tres personas fueron detenidas por resistencia y por causar disturbios. Se secuestraron también a los caballos”, señaló el parte.

Entre las personas detenidas se encontraba Estefanía Medina, referente de la Fundación la Granja de Franchesca. luego de ser liberada, la mujer habló con el sitio Diario Tag y afirmó que ella “pelea” para que su gente “tenga sus cosas” y añadió que intentó comunicarse con el Ministerio de Desarrollo Social: “Le escribí a todo lo que sea de Desarrollo Social, me dijeron que me iban a asistir, que me iba a bajar las cosas, hasta el día de hoy, nada”.

Sobre la falta de respuestas, según ella, afirmó que “provocan que uno venga a chocar contra el Gobierno“, expresó, para justificar la jineteada de protesta. En cuanto a las detenciones que se informaron, manifestó que ella fue una de las detenidas junto a su marido, Francisco Pedro Medina, quien iba a caballo, y un menor de edad. “Le pegaron y lo arrestaron dentro de la plaza”, afirmó.

La cartera de Seguridad aclaró que si bien “el derecho a la protesta, que está garantizado por el gobierno provincial, de ninguna manera puede significar la tolerancia a actitudes violentas que pongan en riesgo la integridad física de la ciudadanía, agentes de la Policía del Chaco, autoridades provinciales y animales”.

“Se recuerda que se encuentran a disposición de los ciudadanos los mecanismos de mediación ante situaciones de conflicto para atender las demandas”, concluyó.

El conflicto con la Fundación Granja Medina Franchesca viene desde hace unos años, cuando Medina, la misma referente, denunció que en el 2018 el Gobierno provincial intentó quitarle los terrenos donde tiene montada una quinta que, además de caballos, cuenta con vacas, ovejas y cerdos.

Que en un intento de negociación desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le dijeron que debía reubicar a sus animales o directamente, según palabras de Medina, matar a su ganado. Desde ese entonces existe una disputa con el gobierno chaqueño que se sumó a los motivos que llevaron a la organización a marchar a caballo hasta la Casa de Gobierno.

El conflicto escaló el año pasado, cuando la dirigente social denunció que en un intento de desalojo, en el que habría ofrecido devolver el terreno si le reubicaban el ganado, le atropellaron dos vacas y cortaron los alambres.

BR/ff