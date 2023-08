Desde las PASO 2015, algunos alimentos subieron 6000%

Entre las PASO de agosto de 2015 y las de 2023, los precios de algunos productos básicos crecieron entre un 1600% y 6500%. Así, y según un relevamiento de PERFIL, mientras en agosto de 2015 un kilo de pollo costaba $ 23, en las elecciones de agosto de 2019 el precio por kilo pasó a $ 85 y se consigue a $ 650 en la semana de las elecciones primarias de 2023.

De acuerdo con la última encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, la inflación es la principal inquietud de los votantes argentinos (55%), y fue creciendo en los últimos años en relación con otros ítems, como la inseguridad y la corrupción.

“La principal preocupación del votante es económica; la campaña es sobre economía, no es sobre otro tema”, aseguró a PERFIL el analista político Julio Burdman.

Para el especialista, si bien la inflación está al tope de los temores sociales, “el tema es si lo que importa es la inflación en sí misma o la economía personal y familiar”, porque “Argentina es inflacionaria desde hace décadas, y eso no asusta al electorado”.

Burdman agregó: “Lo que sí asusta al electorado es la sensación de que no le alcanza el dinero. Uno puede preguntarse si eso se correlaciona en forma directa con la inflación, y debería, porque es un poco lo que está ocurriendo”, sintetizó.

La diferencia más marcada está en los empleos precarios. Mientras según los últimos datos del Indec el salario de los trabajadores no registrados creció de junio de 2022 a junio de 2023 un 82,4%, en el caso de los sectores registrados privados el promedio fue del 110%.

En lo que va de 2023, y de acuerdo con los últimos datos del mismo organismo, que corresponden a junio, la inflación interanual fue del 115,6%. En 2015 y 2019, durante agosto, mes de las PASO, las cifras interanuales arrojaban un 24,8% y un 54,5%, respectivamente.

Según la Fundación Libertad y Progreso, en 2015, la inflación acumulada de los cuatro años de mandato de Cristina Fernández de Kirchner fue del 177%, y en 2019, hacia fines del gobierno de Mauricio Macri, esta cifra se elevó al 295% acumulado. En lo que va del mandato de Alberto Fernández, la inflación es del 543%, la más alta registrada desde 1991.

Sin embargo, en los últimos cuatro años, algunos productos subieron más que ese 543%. Es el caso, por ejemplo, del kilo de azúcar (1472%), la docena de huevos (1421%), el aceite de girasol (947%), el kilo de yerba (802,7%) y el litro de leche (628,4%).

“En Argentina, las elecciones suelen generar o incentivar más inflación porque como los gobiernos se ven más alentados a gastar mucho y necesitan financiamiento, terminan pidiéndoselo al Banco Central, y eso implica más emisión”, opinó Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.

Esto, explicó el especialista, “hace que en general sean períodos de alta inflación”. Y después de las elecciones, “no siempre viene un ajuste de la producción de pesos”, concluyó.

“Una vez pasadas las elecciones veremos qué ocurre, porque creo que la incertidumbre es bastante grande”, afirmó en el mismo sentido a este medio Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos. “Los escenarios para después de las PASO son muy complicados de prever, pero resulta muy importante la reacción del sector financiero”, aclaró. “Si hay una reacción mala, como pasó en 2019, atrás viene un problema con el tipo de cambio y se dispara la inflación”, comentó Tiscornia.

El economista explicó que todo dependerá de las expectativas del mercado, pero también de las medidas que se tomen después de las elecciones. “Habrá que ver si el Gobierno, en el marco del acuerdo con el FMI, hace un ajuste más fuerte del tipo de cambio”.

En la misma línea, el economista Salvador Vitelli aseguró a PERFIL que “las elecciones no necesariamente tienen impacto en la inflación”. Para Vitelli, las elecciones “pueden atentar contra las expectativas futuras, pero no per se modifican la inflación actual”.

El experto propone, en cambio, mirar lo que suceda con el tipo de cambio. “Es allí donde puede llegar a haber movimientos de precios, ya que el dólar es el precio más sensible a reaccionar al contexto político”, sintetizó.

Lo cierto es que, para esperar los resultados del domingo electoral con un asado, los argentinos pagaron $ 75 el kilo de carne en 2015, $ 210 en 2019, y hoy el costo promedio es de $ 2300, es decir, 2966% más que hace ocho años.