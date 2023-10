Deuda, recesión y dólar atrasado son los nubarrones que ven las empresas para el 2024

No fue solo política el 59° Coloquio de IDEA, que cerró ayer en Mar del Plata, a dos semanas de las elecciones. En los pasillos se habló de proyecciones 2024, las 24 horas y la mayoría de los cálculos no son alentadores aunque, lo que parece estar caracterizando esta crisis económica a diferencia de otras que hubo en el país con alta inflación y suba cambiaria, es que esta vez no podría hablarse de sectores ganadores o perdedores sino más bien de cómo le va a cada jugador empresario.

Por ejemplo, desde Ford su CEO, Martín Galdeano, admitió que este año se venderán menos unidades que las que se esperaban; en lugar de 600 mil cerca de 450 mil unidades; sin embargo, cree que el año próximo de la mano del campo las operaciones mejorarán.

En Whirlpool se jactan de haber invertido US$ 55 millones en una nueva planta y de haber llevado la plantilla a 160 personas, para fortalecer la red de producción nacional de electrodomésticos y aumentar las exportaciones y son igualmente optimistas respecto del consumo para el 2024.

Hay otros horizontes menos alentadores. Por ejemplo, en el sector de servicios públicos vislumbran que es la primera vez en la historia económica de los últimos años que la crisis inflacionaria golpea a empresas privadas y no públicas en este sector y se imaginan renegociación completa de los contratos, tarifas e inversiones con el próximo gobierno (la mayoría de las concesiones finalizan en el 2027).

Para Daniel Funes de Roja, presidente de la UIA y de Copal los cambios constantes en las normativas de empleo complican las proyecciones industriales 2024, como por ejemplo, los bonos que lanza el Gobierno por fuera de las paritarias que se reabren o la discusión parlamentaria de reducción de jornada laboral “solo provocaría la mudanza de fábricas hacia Brasil”.

Primer trimestre letal. De todos modos, en la recta final hacia las elecciones y en un escenario donde hasta ahora ningún candidato parece tener su suerte 100% asegurada, hay una economía detenida en las proyecciones empresarias y llueven las consultas a las sedes locales desde las casas matrices de las multinacionales que aún operan en el país.

Entre ellas, que explican el 65% del PBI, circulan datos económicos que encienden alertas en el horizonte cercano y a los que accedió PERFIL.

En la lista de nubarrones 2024, las complicaciones y malabares cotidianos de las empresas para agilizar los permisos de importación (SIRA) son un “muñequeo” sencillo en comparación con los magistrales saltos de acrobacia que deberán encarar a partir del 11 de diciembre con tres ejes claves.

En primer lugar, el nivel de actividad económica primero por la incertidumbre que aporta el proceso electoral y luego debido al arrastre de este último trimestre provocará que entre enero y marzo próximo la producción no atraviese un momento de esplendor. A propósito, el jueves el Indec informó que tanto la industria como la construcción cayeron en agosto 3,1% acumulando tres meses de descenso y otro 3% por quinto mes consecutivo en el segundo caso.

Aunque hay consenso dentro de todos los sectores en que tanto Vaca Muerta como el campo, el año próximo funcionarán como locomotoras económicas, esa situación tardaría en derramar en el resto de la economía o los demás sectores; por eso tal como adelantó PERFIL, los documentos que circulan entre los CEOs y ejecutivos de IDEA no anticipan un año de crecimiento en el PBI para el 2024, gane quien gane en las urnas.

Con Vaca Muerta funcionando (y exportando) sí es cierto que el rojo en la balanza comercial disminuirá en al menos US$ 6 mil millones y se espera que los US$ 20 mil millones que se perdieron este año por la sequía se recuperen el año próximo.

Deuda y tipo de cambio. Siempre de acuerdo con las mismas fuentes a las que accedió PERFIL, el stock de deuda en dólares en las empresas es, en promedio, de 18 meses y eso se convertirá en una espada de Damocles para el próximo equipo económico, sea el que fuere.

Sin poner al día esa deuda y sin un tipo de cambio acorde a la situación financiera de cada empresa, hay riesgo claro de que muchas compañías cierren sus puertas y queden sin trabajo sus empleados.

Finalmente, en los balances de las compañías ya hay proyecciones de tipo de cambio hacia fines de este año, aunque nadie por supuesto tiene certeza real del número concreto que tendrá el dólar ni tampoco cuántos tipos de cambio habrá.

Lo que en los escritorios del directorio de las principales compañías del país calculan es que se moverán con un dólar MULC (Mercado Único y Libre de Cambios) al que pueden acceder algunas compañías que liquidan dólares y exportan oscilando entre 600 pesos y 700 pesos.

De todos modos, en los papers financieros que tienen las empresas más poderosas del país y a los que accedió PERFIL, las recomendaciones de los economistas que escucha la city (la mayoría muy cercanos a los equipos de la oposición) estiman que para fin de año la cotización del blue estará en mil pesos.