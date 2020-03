Eduardo Valdés, sobre el aborto: "Supongo que habrá libertad de acción dentro del Frente de Todos"

El diputado nacional por el Frente de Todos Eduardo Valdés, se refirió al proyecto de legalización del aborto que anunció el presidente Alberto Fernández en la asamblea legislativa el domingo pasado. En ese orden, el exembajador ante el Vaticano y cercano al Papa Francisco, se refirió a las diferentes posiciones del dentro de la coalición oficialista en el Congreso respecto de la iniciativa.

En diálogo con radio La Red, Valdés dijo que no le deben ninguna explicación al Sumo Pontífice: "Si el Papa estuviera con la interrupción voluntaria del embarazo no sería Papa, de eso no tengo dudas".

Y agregó que espera que haya libertad de acción con respecto al voto de cada uno de los legisladores que integran el bloque y mantienen diferentes posturas sobre el aborto: "Tengo una extraordinaria relación con Máximo Kirchner. Se van a llevar una sorpresa, supongo que habrá libertad de acción, ¿por qué no? Es un tema muy profundo".

A su vez, el funcionario ejemplificó con las diferencias en el Gabinete de Alberto Fernández: "Vilma Ibarra estuvo promoviendo la interrupción voluntaria del embarazo y supongo que Gustavo Béliz no piensa igual que Vilma, pero trabajan en proyectos en común muy importantes y, me imagino que habrá planteado quizás lo de los mil días y me parece que eso es bueno".

"El mundo no hay que dividirlo en verdes contra celestes, es verde y celeste", argumentó, y señaló que "la decisión de Alberto Fernández se remonta a la campaña electoral cuando él creía que la sociedad argentina tenía que resolver esta situación".

Por útimo, aseguró que tiene "hijos que no piensan como yo, y me cuesta leer que cuando hay embrión no hay vida; porque para mi cuando hay embrión hay vida. Pero eso no quiere decir que la persona que no piense como yo, vaya presa".

JD / MC / DS