Desde hace semanas Javier Milei y algunos dirigentes de La Libertad Avanza y sus seguidores coquetean con la idea de que en la Argentina las elecciones no son transparentes. Aunque el partido no presentó ninugna denuncia sobre cómo se desarrollaron las presidenciales de octubre y, en off, sus colaboradores de máxima confianza reconocen que no se puede sostener la idea de fraude, los libertarios insisten. En este contexto apareció un nombre que llamó la atención y disparó algunas alarmas: Roger Stone. El consultor político y mano derecha de Donald Trump fue quien instaló el concepto stop the steal en Estados Unidos, que se convirtió en el slogan del asalto al Capitolio.

Desde finales de octubre, Stone comenzó a utilizar sus redes sociales para halagar al libertario. La primera publicación fue el día de las elecciones, que coincidió con el cumpleaños del economista: "Le deseo un feliz cumpleaños a Milei, el resucitador de la libertad y la economía de argentina, que hoy será elegido presidente de la República Argentina por abrumadora mayoría", escribió. La predicción falló y ese día La Libertad Avanza apenas cosechó unos 800 mil votos más que en las PASO.



Durante los días siguientes, Stone hizo varias publicaciones más y hasta le dedicó una entrada en su blog personal al candidato libertario que se tituló "El ejemplo de Javier Milei debería ser seguido por los conservadores". En buena parte de los medios argentinos se aseguró que el consultor ultraderechista estadounidense había desembarcado en la campaña argentina. El respaldo, además, coincidió con el momento en el que desde La Libertad Avanza comenzó a agitarse la idea de fraude electoral, uno de los grandes fantasmas alrededor de Stone que lo llevó a sentarse en el banquillo de los acusados en Estados Unidos.

PERFIL consultó a tres personas de La Libertad Avanza que respondieron que Stone no tiene participación en la campaña ni vínculo orgánico. Uno de ellos contó que solo un dirigente bonaerense tuvo una reunión con el consultor pero que fue "a título personal", otro aseguró que el apoyo a Milei "debe ser por la entrevista con Tucker Carlson", y el tercero contesto: "Absolutamente nada que ver".

Sin embargo, para quienes conocen su carrera, su aparición generó suspicacias. Histórico consultor de dirigentes republicanos, Stone se hizo conocido por promover teorías conspirativas de fraude. Su controvertido perfil llegó a la pantalla con un documental en Netflix que se titula Get me Roger Stone. Según la plataforma, se trata de una biografía "que se adentra en la mente del manipulador por excelencia con una mirada cruda sobre la transformación de la política estadunidense"

Stone participa en el documental de Netflix. En el primer minuto de la producción se presenta a sí mismo: "Mi nombre es Rorger Stone y soy un agente provocador". El consultor, que tiene una habilidad indiscutida para hacerse escuchar, elaboró sus propios mandamientos.

Una de las "reglas Stone" dice: "Es mejor ser infame que nunca ser famoso". Su figura genera tanto rechazo como admiración y tuvo un papel clave en el ascenso de Trump. El periodista de The New Yorker, Jeffrey Toobin, aseguró: "En muchos aspectos, Roger Stone creó a Donald Trump como figura política. No hay dudas de que en el tono, la apariencia y el perfil, la candidatura de Trump era una producción de Roger Stone". El consultor y el expresidente se conocen desde la década del '80.

En la campaña del 2016 Stone no formó parte oficial de la campaña estadounidense. Sin embargo, a partir de una investigación judicial sobre la interferencia rusa en esas elecciones se aseguró que dos socios del consultor habían colaborado con Julian Assange, el dueño de WikiLeaks, para desacreditar a Hillary Clinton. El asunto escaló y la Justicia lo condenó a 40 meses de prisión. Sin embargo, en julio del 2020 Trump emitió una orden para que se conmutara su pena.

El expresidente utilizó una prerrogativa constitucional que levantó el castigo. Según informó la Casa Blanca, Stone "no fue más que una víctima por parte de 'montaje ruso'". Su carrera está plagada de escándalos. De hecho, en algunos medios estadounidenses fue bautizado como "dirty -sucio- Stone" para hacer referencia a sus estrategias de capañas sucias.

