A la hora de votar este domingo, y en una elección de intendente de Córdoba Capital que se anticipa como de discreta respuesta ciudadana, los opositores Luis Juez y Mario Negri apuntaron sus críticas a la Junta Electoral de Córdoba, considerando que "desalienta que la gente vaya a votar al haber eliminado cualquier tipo de sanción si uno se queda en la casa".

“Hay una junta electoral que en vez de promover desalienta al electorado”, se quejó Juez, que con su frontalidad habitual calificó la campaña como "horrible, porque se llenó de cruces estúpidos y no se habló de cómo se van a resolver los problemas de los vecinos".

De Loredo y Passerini van por por la intendencia de Córdoba Capital

El actual senador nacional, Luis Juez enfrentó los micrófonos tras emitir su voto y señaló: “Ha sido una campaña horrible”. Y agregó que estuvo “llena de cruces estúpidos que no resuelve los problemas de los vecinos”.

Con respecto a la junta electoral denunció: “los tipos que tienen el poder desalientan la participación. Porque el que tiene el poder va a llevar a votar. Lo dije antes y lo digo ahora, después de 40 años vemos límites que se van trasponiendo que antes no pasaba”. Y cerró el tema: “Hay una junta electoral que en vez de promover desalienta al electorado”.

Con respecto a las consultoras que estuvieron enviando porcentajes previo a las elecciones pasadas que marcaron su derrota ajustada frente a Martín Llaryora expresó: “Siempre la corrupción necesita dos lados. Un montón de consultoras que amasaron fortunas”.

Por otra parte, el actual gobernador de Córdoba y precandidato a presidente, Juan Scahiretti votó en el Instituto Domingo Savio. Al salir expresó: “Aspiro a que el porcentaje de votantes sea alto. Son 40 años de democracia. La mejor manera de festejarlo es que la ciudadanía ejerza su derecho al voto”.

Pasadas las 10:40 y luego de votar en la escuela Juan Zorrilla, el diputado nacional y referente de juntos por el Cambio Mario Negri declaró: “Es un enorme disparate la publicación de la Junta Electoral Municipal. No hay otra forma de entenderlo que no sea una enorme irresponsabilidad de incentivar que la gente no participe y no vote. Es violatorio del código electoral”.

“Es incomprensible que a 40 años de democracia esto ocurra. La autoridad que tiene que convocar a los ciudadanos a votar, manifiesta que si quieren se pueden quedar a dormir en su casa, que no va a haber inconvenientes”, subrayó.

Y Concluyó: “Solo se puede comprender a la luz de que el oficialismo tiene un enorme temor de las cosas no sean como ellos quieren que sean”.

Primero y con denuncia

Al salir del cuarto oscuro, javier Pretto, candidato a viceintenten de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC) denunció ante los medios presentes: "He visto videos de los candidatos De Loredo y Bria pidiendo el voto".

El compañero de fórmula de Daniel Passerini y candidato por la coalición de diferentes partidos políticos, en su mayoría peronistas, votó cerca de las 9:30 de la mañana en la escuela Pío X, en el barrio Alberdi.

Otros votos mañaneros

Alrededor de las 9:45 de la mañana votó Laura Vilches. La candidata a intentendenta del Frente de Izquierdase acercó a la Escuela Ejército de los Andes y al salir expresó: “Llamamos a estar muy atentos durante la jornada porque no descartamos que haya maniobras antidemocráticas de todo tipo”.

Media hora más tarde, se acercó a la escuela Roma Shoer El Sukaria. La candidata a viceintendente de Juntos por el Cambio, tras emitir su sufragio se refirió a la posibilidad de irregularidades en la jornada electoral: “Nos estamos ocupando de que los fiscales estén bien y que no pase nada extraño”.

Casi a la misma hora que Shoer El Sukaria, votó Verónica Sikora. La candidata a intendente de La Libertad Primero, votó en el instituto Maria de Nazaret, desde donde llamó a los cordobeses a ir a las urnas en libertad.

Qué se vota

Están habilitadas 3.289 mesas en 448 escuelas capitalinas. El total de electores asciende a 1.131.148 más un total de 2.169 extranjeros que también estarán habilitados para sufragar. Durante la jornada de hoy, la capital cordobesa elegiría Intendente, Viceintendente, 31 concejales titulares y 10 concejales suplentes del Concejo Deliberante y cinco vocales titulares y tres vocales suplentes del Tribunal de Cuentas.

NT