En shock, empresarios de "Nuestra Voz" deslizaron que Macri convoque a Lavagna

por Ramón Indart

El resultado electoral de las PASO cayó como un baldazo de agua fría en el grupo de Whatsapp "Nuestra Voz", un círculo de más de 200 empresarios argentinos que hace un tiempo comenzaron a debatir ideas de país a través de los celulares de manera directa. En el marco de una discusión por la amplia diferencia que obtuvo Alberto Fernández, algunos de ellos deslizaron la idea de que Mauricio Macri apoye a Roberto Lavagna de cara a octubre.



El dato fue publicado por Alejandro Bercovich en Twitter. PERFIL se comunicó con varios integrantes del grupo. Las respuestas fueron de lo más diversas. El empresario Martín Cabrales fue el único que eligió hablar en on the record. Si bien reconoció que la idea se deslizó, señaló que "así como nació, murió".

"El grupo es apartidario. Es político, claro que sí, porque cada uno tiene su opinión. Pero las mismas corren por cuenta de quien la pone. Nadie es vocero del grupo". En ese sentido, agregó: "Si hay gente con falta de ética dentro del grupo que da los textuales, será un tema de quien lo haga. Pero no son la opinión del grupo. Es alguien infiltrado".

Otros dos empresarios, ahora en off, también reconocieron que algunos señalaron que "no sería mala idea" plantear la idea de que Macri le brinde su apoyo al exministro de Economía para enfrentar al peronismo. La respuesta fue la misma. "No pasó más allá de una opinión, es un delirio". Un tercer miembro del grupo se sinceró ante este medio: "Puede que hayan debatido. No lo sé. Lo silencié porque es muy intenso".

Las idas y vueltas llegaron a oídos del equipo del propio Lavagna. Desde su entorno confirmaron que hubo mensajes en ese sentido y que "hubo un debate al respecto" por parte de varios empresarios. Sin embargo, aclararon que no hubo llamados al candidato en ese sentido. Además, agregaron que tampoco hubo comunicación alguna por parte del gobierno nacional.

"A la luz del resultado de las PASO y de sus repercusiones, la Argentina necesita rápidos gestos que permitan la recuperación de la confianza interna y externa. #consensofederal está para contribuir a la recuperación con la noción de la estabilidad, el trabajo y la producción", escribió en Twitter Lavagna.

