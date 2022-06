Emmanuel Álvarez Agis: “Vamos a pagar el alimento a precio de guerra"

Emmanuel Álvarez Agis, ex vice ministro de economía, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en dialogo con Roberto Navarro, se refirió a la situación económica y los problemas de financiamiento que tiene el país en la actualidad. Al respecto, el titular de la consultora PxQ expresó: “La deuda en pesos no es significativa en proporción al PBI. La interna del Gobierno llegó al punto de que cualquier piedrita se convierte en un obstáculo insalvable”.

En referencia a la financiación en pesos, Álvarez Agis explicó que no es un problema grave, sin embargo, “la inacción del Gobierno” genera un pánico desmedido, frente a situaciones que todavía no ocurrieron. El economista, dijo que este pánico se le debe además a “la descoordinación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, sumados al factor estructural, con un primer semestre de precios de soja récord, y que el Banco Central casi no haya acumulado reservas”.

Respecto de un posible rebote de la inflación, el economista señaló que “cuando uno ve que el trigo a groso modo en el mercado internacional subió 100% en dólares en el mercado internacional y el dólar creció 50%. Lo único que puede pasar es que suba 150%”. Y agregó que, en la actualidad, “La tendencia es para arriba y todavía le falta un 40% de aumento a los fideos, las galletitas, la harina y hasta a la carne”. En ese marco, expresó que “cuando la inflación está arriba de la tasa de interés, la mejor respuesta es ahorrar en productos. Si se consiguen dólares, por motivos blancos, grises o negros a $120 y los vendés en el mercado paralelo a $220, eso reporta el negocio más grande de la economía mundial”.

El ex funcionario brindó un pronóstico para la economía del futuro, “El único resultado posible es que vamos a pagar el alimento a precio de guerra”, dijo. Y, por otro lado, en referencia a las retenciones, explicó: “Yo prefiero rebotar en el Congreso que rebotar contra la Sociedad”.

En cuanto a los salarios expuso: “Una persona que cobra de $300 mil para abajo, o sea, toda la clase media, tiene al de los alimentos como un problema grave. El peor pobre del Reino Unido está viviendo mejor que una persona de clase media en Argentina”. Y, opinó que “El Gobierno no está haciendo lo suficiente y cuando hace algo, la descoordinación y las internas terminan generando un esquema que se queda corto”.

Para cerrar, Alvarez Agis se refirió a la interna del frente de todos: “La vicepresidenta tiene una posición, el presidente tiene otra y el presidente de la Cámara de Diputados otra distinta. Hay que elegir una visión. No tienen prácticamente puntos de contacto”, añadió. Por último, dijo: “Con la economía así, me sorprendería ver un buen resultado electoral en 2023”.

MAR / fl