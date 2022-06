En el vuelo a Los Ángeles sobrevoló la interna mientras Alberto Fernández prepara su discurso para la Cumbre de las Américas

Antes de quedarse sin señal, el Presidente se aseguró que ingrese al Congreso el proyecto de renta inesperada que presentó junto al ministro de Economía, Martín Guzmán. En el vuelo dejó atrás también la partida de Matías Kulfas del ministerio de Desarrollo Productivo que presentó una renuncia inexplicable para toda la comitiva que arribó a Los Ángeles a las 11.30 de la mañana (hora argentina). Ya en suelo estadounidense, Alberto Fernández se prepara para dar un mensaje de unidad y exponer la necesidad de contar con una América Latina sin exclusiones en un mundo atravesado por la guerra desatada por Rusia en Ucrania.

Para cerrar el capítulo de Kulfas, uno de los dirigentes de la comitiva describió los últimos movimientos del ex funcionario como una de las secuencias de la película Relatos Salvajes. Recordó que por defender a Kulfas, Alberto Fernández discutió más de diez veces con Sergio Massa, se peleó con Cristina Kirchner y batalló con gobernadores como el de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, entre algunos que criticaban su gestión. Y contrapone este gesto del Presidente con la presentación de la renuncia del ex funcionario que no hace otra cosa que seguir mellando un gobierno desgastado y ahora sospechado de corrupción por las propias declaraciones de un hombre de su máxima confianza. “Eso habla de un tipo sin terminal política, sin construcción, sin ninguna vocación más que la de ser funcionario y tener su centímetro en los diarios”, se escuchó en el vuelo de Aerolíneas Argentina que lleva la comitiva.

Alberto Fernández llega a la Cumbre de las Américas junto a Fabiola Yañez

Esta vez, en el vuelo no hubo mención a Cristina Kirchner. Solo uno de los hombres más importantes de la comitiva aseguró que no es la responsable de todos los males. “Cada vez que no sale algo, lo más fácil es echarle la culpa a Cristina y no es así, nosotros también hacemos las cosas mal y tenemos que hacernos cargo”, explicó.

Las 12 horas en el aire también sirvieron para abrir el poroteo por el proyecto de la renta inesperada que acaba de ingresar al Congreso. El primer balance no dejó mucho optimismo de lo que pueda pasar en la Cámara de Diputados, salvo que convenzan a algún gobernador de la necesidad de recibir fondos coparticipables. En las últimas horas, La vicepresidenta le preguntó a Massa cómo veía el debate e hizo la misma cuenta: será otro proyecto difícil de sacar.

La Primera Dama y el Presidente en Estados Unidos

Entre las posturas irreconciliables que muestra el Frente de Todos, hay dos dirigentes que hasta ahora no tenían necesidad de diálogo. Se trata de Massa y Daniel Scioli, quien asumirá en el ministerio de Producción. El todavía embajador de Brasil le envió un mensaje para verse, a lo que por ahora el tigrense solo contestó con un “ok”. Tal como contó PERFIL, el sábado Alberto Fernández le ofreció la cartera a Massa. Fue el tercer rechazo que hizo el legislador de sumarse al Poder Ejecutivo desde que comenzó la gestión. No quiere una discusión de nombres, sino un cambio más profundo en el gobierno.



Tras su renuncia, Matías Kulfas festeja que su libro sobre el kirchnerismo se agota

Con la presencia del titular de la Cámara de Diputados en el viaje, habrá tiempo para que en la intimidad presidencial se discuta hacia dónde va el gobierno en el año y medio de gestión que le queda. Para el titular de la Cámara de Diputados, no solo se trata de movimientos de nombres. “No cambies una rueda, es momento de que el auto entre a boxes y hace todo lo que le tengas que hacer al auto”, le dijo el fin de semana al Presidente y lo volvió a repetir en el vuelo adelantando la discusión que ya abrió con el jefe de Estado la pretende seguir dando.

En este debate sobre hacía dónde tiene que ir el gobierno, el Presidente y su socio coinciden en que el contexto internacional cambia la agenda y le abre una oportunidad al país como proveedor de dos productos estratégicos que escasean en el mundo como son los alimentos y la energía.

Alberto Fernández viene de hablar de esto con tres líderes europeos y también será parte del discurso en Estados Unidos. Pero en la cumbre se plantará como líder de la Celac para sostener el rol de un continente unido y sin exclusiones frente a una guerra que ya trae consecuencias en el resto del mundo. Tiene ocho minutos reglamentarios para dar su discurso y será el encargado de cerrar la reunión plenaria que comenzará con las palabras de Biden.



Renta Inesperada: el proyecto ingresó al Congreso y entrará en debate la semana próxima

Durante el vuelo, el jefe de Estado repasó el borrador a cargo del canciller, Santiago Cafiero y del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz. Le hizo algunas correcciones, pero fiel a su estilo, terminará de delinearlo al escuchar a los Presidentes que lo antecederán.

El Presidente viajó junto a Fabiola Yáñez (dejaron a Francisco tres días al cuidado de la abuela materna), Santiago Cafiero, Vilma Ibarra (Legal y Técnica), Carla Vizzotti (Salud), Julio Vitobello (secretario General de la Presidencia), Gustavo Beliz (Asuntos Estratégicos), Gabriela Cerruti (portavoz), Juan Manuel Olmos (jefe de asesores), y Eduardo Valdez (diputado).