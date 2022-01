En el Congreso habría amplio apoyo aunque todavía con incertidumbre

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tendrá una parada obligatoria en el Congreso, donde ya empezó el debate en los bloques sobre los pasos a seguir. Todavía con la expectativa de conocer la letra chica del acuerdo, el primer sondeo marca que hay predisposición a que el acuerdo prospere y tenga aval parlamentario aunque la duda está puesta en las presiones que puedan llegar a ejercer los sectores más extremos.

En Juntos por el Cambio es donde el tema genera mayores discusiones. Por ahora primó la postura de elogiar que el Gobierno haya avanzado en las negociaciones con el FMI y que no haya caído en el default con el que llegaron a especular algunos sectores del kirchnerismo.

Además, un sector mayoritario de JxC considera que no tienen margen para oponerse o plantear reparos al acuerdo. Todavía quieren ver la letra chica que se tiene que terminar de negociar en estas semanas, como anticipó Martín Guzmán, pero saben que no tienen mucho margen político para oponerse a un entendimiento que ayude a resolver el problema generado por la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri.

“No podemos ponernos más duros e imponer trabas a un acuerdo que ni siquiera pone el propio acreedor”, analiza un diputado opositor. En lo discursivo significaría, por ejemplo, plantear un ajuste más rápido que el que acepta el FMI. “No veo margen para decir que no, salvo que terminen presentando una locura como aumento de impuestos o retenciones”, ratifica otro de sus pares.

Sin embargo, todavía seguirá rigiendo la prudencia en las filas de JxC ya que buscan evitar que el sector de los halcones se radicalice y genere que se endurezcan las posiciones. “El problema que tenemos son los halcones con los libertarios, que ya salieron a rechazarlo”, analiza una tercera voz del bloque. Y agrega: “Soy de la idea de llevar un profundo debate para que no pase lo del presupuesto”, en referencia a las dificultades que tuvieron en el interbloque para unificar una posición entre el rechazo o la abstención. En ese caso, los terminó ayudando Máximo Kirchner con un discurso que rompió los acuerdos alcanzados entre oficialistas y opositores.

Explicaciones. Mientras tanto, hay un punto en el que nadie duda. Pedirán que llegado el momento Guzmán se presente en el Congreso para explicar los alcances del acuerdo. Después de la fallida reunión entre el ministro de Economía y los referentes de la oposición quedó en claro que ese diálogo se iba a dar en el ámbito parlamentario cuando hubiera mayores precisiones.

El objetivo que tienen es clarificar las cuestiones en las que no brindó demasiadas precisiones el Gobierno al anunciar el entendimiento. Tarifas, por ejemplo, es uno de los aspectos que más preocupa. En ese punto, en JxC ya pusieron la mira en una diferencia entre lo que dijeron el Gobierno y el FMI en sus mensajes. El organismo remarcó la baja de subsidios como algo central, pero Guzmán eludió dar precisiones en la conferencia de prensa y diversos economistas advierten que el aumento de tarifas anunciado hasta ahora no alcanza para reducir subsidios (y quizás ni siquiera para que no aumenten).

“¿Cómo lo van a hacer? ¿Lo patearán para más adelante? Si no, es el cuento de la buena pipa. Ellos no ajustan, nosotros ajustamos. Ellos traen felicidad y nosotros hacemos el trabajo sucio”, consideró uno de los legisladores consultados por PERFIL. El hecho de que la reducción más fuerte del déficit quede para después de 2023 es uno de los puntos que puede llegar a generar más ruido en la oposición y despertar el rechazo de los halcones.

Extremos. Además, en JxC seguirán atentamente los movimientos dentro del propio oficialismo. A más de uno le sorprendió las demoras de Cristina Kirchner, La Cámpora y otros dirigentes kirchneristas en apoyar el acuerdo. Y leyeron también las críticas de los más duros. No obstante, en el Frente de Todos aseguran que el apoyo será monocorde en el Congreso.

Las principales resistencias, en tanto, quedarán para los bloques más extremos del arco político. Tanto la izquierda como los liberales ya salieron públicamente a rechazar el entendimiento y plantear que se opondrán cuando llegue al Congreso.

Lo que viene

◆ El acuerdo con el FMI recién llegará al Congreso cuando se firme el memorándum de entendimiento.

◆ En Juntos por el Cambio van a pedir que Guzmán se presente para dar precisiones sobre el plan acordado.

◆ Hay una visión mayoritaria de la necesidad de acompañar y no poner trabas.

◆ Creen que los halcones no tienen margen para oponerse, pero temen que la posición de los liberales, que ya rechazaron, los termine endureciendo.