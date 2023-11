En la recta final, Milei multiplica recorridas mientras esquiva la “campaña del miedo”

La recta final de la campaña de Javier Milei a la Casa Rosada tiene distintos componentes, con una necesidad primordial: mostrarse cercano a la gente, con caminatas y diálogo con vecinos, explicando propuestas y eludiendo lo que denomina “la campaña del miedo” que generó el oficialismo, aunque con un parate obligado por el debate de mañana. Todo en medio de chispazos internos producto del acuerdo con Mauricio Macri y que el líder libertario minimiza con énfasis.

El candidato a presidente de La Libertad Avanza pisó la provincia de Buenos Aires en los últimos días, estuvo en La Matanza, y recalcó que lo que está en juego en la elección del domingo 19 “es la continuidad o el cambio”. Moderado, en tono calmo, a varios kilómetros de distancia del Milei que con motosierra en mano pedía recorte salvaje del Estado, descartó el fin de derechos sociales y ajuste. Esa será la marca de sus próximas apariciones, enfocadas en capturar votos en el interior y en la provincia de Buenos Aires: estará en Rosario y en una localidad a confirmar del conurbano bonaerense entre martes y miércoles.

El jueves, en tanto, será el cierre de campaña, con un evento masivo en la provincia de Córdoba, en la zona donde está ubicado el centro comercial Patio Olmos precisamente.

En el distrito, el diputado nacional terminó primero con el 33,59% de los sufragios y cree que ese número puede creer con contundencia porque el electorado que se inclinó por Juan Schiaretti el 22 de octubre, que con el 29% terminó segundo, se volcará a LLA. Un referente libertario de la provincia le señala a PERFIL que habrá nuevos gestos del mandatario local a favor de “un cambio” en la Casa Rosada. Vale destacar que esta semana el expostulante a la presidencia cruzó duramente al titular de Hacienda: “Quiero hacer público mi categórico rechazo al pretendido juicio político a la Corte que impulsa el gobierno kirchnerista de Massa”, lanzó en sus redes sociales.

Por otro lado, Milei volverá a encarar una nueva ronda mediática: será este lunes, para explicar propuestas de gestión. Será la primera acción del dirigente libertario posdebate, un evento para el que se está preparando de manera intensa, como señalan desde su lado. A tal punto, que suspendió una recorrida por Parque Lezama de ayer con el objetivo de “estudiar bien” los temas a tratar en la cita.

En relación con la tensión que despertó el acuerdo con el referente del PRO, que incluyó esta semana un comunicado de legisladores electos bonaerenses que rechaza el pacto, quienes conocen al economista le bajan decibeles. Y señalan que en las últimas reuniones estuvieron todos: “Se hicieron encuentros, se hablaron de los temas y todos terminaron trabajando en conjunto”, resume una voz libertaria sobre lo que sucedió.

Del lado de aquellos que emitieron el texto, se habla solamente de “disconformidad con el macrismo”, pero que de ninguna manera se intentará romper el espacio y menos en estos momentos cruciales.

Bajo este marco, hubo un gesto de sintonía entre la fuerza amarilla y el partido violeta tras la reivindicación de Milei a su agenda económica en contraposición a planteos de Macri: en Diputados, presentaron un proyecto para que el Gobierno declare a Hamás como organización terrorista. Además, solicitan que la UIF “disponga el congelamiento de activos de todos los jefes y cabecillas de la organización”.

Micromilitancia de mujeres

R.P.

En los últimos días se difundieron en las redes videos de mujeres que, por diferentes razones, piden no apoyar al libertario. Uno de los registros que más se viralizaron fue el de la hija de una sobreviviente de un centro clandestino de detención que pidió: “Por la democracia no voten a Milei”.

“Yo nací en Suecia, cuando en Argentina había una dictadura, mi mamá fue secuestrada en un campo de concentración cuando tenía 16 años y allí la desojaron de todo”, cuenta. “Mi abuela, que fue a buscarla, fue secuestrada en la ESMA y lanzada con vida al mar”, continuó, y destacó: “En la ESMA donde estaba el ‘Tigre’ Acosta, un genocida que hoy pide que voten a Milei”. Además de este testimonio, también circuló el de una mujer que contó que fue víctima de violencia de género y se preocupó por algunas posibles medidas. “Si hubiera habido venta libre de armas no estaría acá, no estaría viva, por ese motivo quiero pedirles por favor que no apoyemos un proyecto político que dice que las armas puedan andar por todos lados, porque está en riesgo la vida de las personas”, pidió.

Por otro lado, una mujer que contó que es mamá de niños con discapacidad, expresó su preocupación por la discriminación expresada por el libertario cuando uso el término “mogólico” y por su política a favor del achicamiento del Estado.