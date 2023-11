La carrera de La Libertad Avanza por reconstruir puentes con la Iglesia: quiénes son los encargados

A una semana del balotaje, La Libertad Avanza se esfuerza por tender puentes con la Iglesia Católica. El partido de Javier Milei encomendó la misión a la economista Diana Mondino y al diputado electo Santiago Santurio. La alianza con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, además, acercó al espacio a personas que tienen una relación histórica con la institución religiosa y que ya comenzaron a colaborar. Uno de ellos es Rodrigo Fernández Madero, el referente de culto de la excandidata de Juntos por el Cambio, que por estos días trabaja para crear canales de diálogo.

La tarea no es sencilla. Los recurrentes insultos de Milei al Papa Francisco y las declaraciones de Alberto Benegas Lynch, quien en el cierre de campaña de LLA recomendó romper relaciones con el Vaticano, todavía pasan factura. Y aunque en el universo libertario insisten en que buena parte de la dirigencia profesa la fe católica y ponen como máximo ejemplo a Victoria Villarruel, dentro del armado hay quienes observan ahí otro obstáculo. La candidata a la vicepresidencia, cercana al sacerdote Javier Olivera Ravassi, se identifica con una línea de ultraderecha de la Iglesia, con la que el Papa siempre se ha enfrentado.

No es casual que los elegidos de LLA para llevar adelante las conversaciones sean Mondino y Santurio. La economista tiene una larga pertenencia a la Iglesia y, según el propio Milei, será designada al frente de Cancillería si ganan. El diputado, por su parte, se involucró en política en el 2018 y se convirtió en uno de los referentes de los pañuelos celestes. Su nombre, en un eventual Gobierno libertario, es el favorito para la secretaría de Culto.

En LLA juegan la carta de Sergio Massa. Los dirigentes repiten que la relación entre el candidato de Unión por la Patria y Francisco se rompió cuando el entonces cardenal le adjudicó al tigrense haber estado detrás de una operación para desplazarlo del arzobispado de Buenos Aires. ”Por eso nunca lo recibió en el Vaticano. No hay ni una sola foto de los dos juntos”, agregan.

En la Iglesia no todos coinciden. Una persona del mundo eclesiástico cercana a Francisco recuerda ese momento, pero sostiene que “el Papa es un animal político y sabe qué se juega. No hay rencores”.

Más allá de las interpretaciones sobre la relación entre el candidato del oficialismo y Francisco hubo episodios durante esta campaña que dejaron al descubierto que si hay un conflicto abierto de la Iglesia es con LLA. Antes de las PASO, los curas villeros recibieron a todos los precandidatos menos a Milei. La situación se repitió en septiembre y hubo encuentros con Bullrich y Massa, pero no con el libertario. “No hubo invitación. Javier no se juntó con autoridades de la Iglesia y tampoco con pastores evangélicos. Pero no es que haya rechazado invitaciones”, dicen en su entorno.

Hace apenas unos días, José María “Pepe” Di Paola -exponente de los curas villeros- llegó a decir que “ninguna persona de fe puede inclinarse por la propuesta electoral de Milei”. Si bien el sacerdote recibió críticas internas por tomar posición en público y la Conferencia Episcopal aclaró que eran afirmaciones “a título personal”, en off the récord hay coincidencia en que esa es la línea de la mayoría de los religiosos.

En lo formal, la Comisión Episcopal de la Pastoral Social es la encargada de mantener diálogos con los sindicatos, las organizaciones sociales, los empresarios y los partidos políticos. Pero en ese ámbito LLA no tiene interlocutor. Su titular, el obispo Jorge Lugones, está identificado con el oficialismo y ningún libertario pudo concretar una reunión.

Los dirigentes de Milei tienen mejores expectativas con el arzobispo porteño Jorge García Cuerva o el monseñor Oscar Ojea. Los identifican como autoridades más abiertas al diálogo aunque, por ahora, ellos tampoco los recibieron. El único que atendió el teléfono fue el monseñor Gustavo Carrara, pero se comprometió a una reunión solo después de las elecciones.

La visita de Francisco a la Argentina es un hecho prácticamente confirmado gane quien gane. En la Iglesia saben que después del 19, si se impone La Libertad Avanza, será necesario crear un vínculo, sobre todo por el trabajo que históricamente hacen las parroquias en conjunto con el Estado en la construcción de obras. Sin embargo, nadie cree que se logre -al menos en el corto plazo- una relación de confianza.

“Los curas villeros están esperando que Milei le pida disculpas a Francisco con la misma contundencia con la que lo insultó. Tenemos un Papa jesuita y argentino y acá todos le son obedientes. No hacen nada sin pedir permiso”, explicó una fuente del universo eclesiástico para responder si veía posible que el acercamiento con los libertarios suceda en el corto plazo.

