Como candidato a diputado nacional en 2019 fue una de las sorpresas de la boleta bonaerense de Juntos por el Cambio, luego de haber estado trabajando con José Luis Espert y llegar a un acuerdo, a pocos días del cierre de listas, con Cambiemos. Alberto Asseff, titular del partido UNIR, está involucrado en conflicto político: su jefe de despacho y secretario General del partido, Daniel Vico, renunció a su cargo denunciando “presión” para que los empleados parlamentarios le den parte de su salario.

Asseff, por su lado, afirma que fue él quien lo echó y que, justamente por ello, el dirigente lo acusa de exigirle parte de su sueldo.

Según consta en el chat de Jefes de Despacho Bloque PRO, al que tuvo acceso PERFIL, Vico denunció la presunta maniobra delante de más de 50 dirigentes de la bancada opositora. Allí escribió:

“Lamento muchísimo tener que abandonar el equipo del Diputado Alberto Asseff, llegamos a un punto de quiebre. Es insostenible la presión que nos impone para que le demos dinero de nuestro sueldo, esas prácticas horribles pertenecen a otros espacios políticos, por suerte tengo todo registrado, ya que hace 11 alos (sic) trabajo con él, sé cómo sale a desmentir minimizando todo. La realidad es que me voy muy triste, realizaré la correspondiente denuncia, al igual que los demás miembros del despacho, también lo lamento por Ritondo y Negri, espero no los afecte, les dejo un gran abrazo y hasta siempre”.

Acto seguido, copió sus presuntos chats privados con Asseff. En ellos, se puede leer que el diputado le plantea: “debés aportar la proporción correspondiente y contestar cuanto cobraste de aguinaldo. Todos tienen necesidades y el Partido cada vez más compromisos” (ver imagen adjunta).

Vico le responde: “Imposible, ya me gaste todo, además vos sabés bien mi situación Alberto, cuando tuve q darte una mano en Parlasur lo hice con gusto y lo haría de nuevo sin dudarlo, pero no me pidas esto. Vivo al día”.

Según esa captura, el legislador de UNIR le contestó: “Imposible que no aportes. Te lo digo en serio. No vengas con “facturas” del pasado. Exijo que cumplas los compromisos. Lo que estás haciendo es un abuso”.

Además, Vico aportó audios de una secretaria llamada Rosario, donde plantea que le pidieron si podía “poner parte” del aguinaldo. “No son donaciones, acá me están imponiendo algo que jamás te dije que iba a poner. En las tres entrevistas que tuve jamás me dijo que tenía que poner $6.500”, se puede escuchar en uno de los audios.

Según el denunciante, el pedido estaría en el orden del 20% del salario de cada empleado de Asseff. El diputado nacional, por su lado, asegura que se trata del 10% como un aporte orgánico al partido.

Por su lado, otra de las asesores de Asseff, le informó a los dirigentes del partido UNIR que Vico había sido “suspendido” en el partido por “grave indisciplina”. En un escueto mensaje, la dirigente Virginia Luna informó:

Estimados:

Cumplo en informar que que el Sr. Daniel Vico ha sido suspendido en su cargo partidario por grave indisciplina

conforme lo prevé la Carta Orgánica de UNIR

Por ende ha sido desvinculado del Despacho del Diputado Asseff. Políticamente ha sido destructivo para todo nuestro espacio de Juntos por el Cambio.

Su mensaje, tan mendaz como injurioso lo pinta tal cual es.

Asunto terminado

A partir de hoy ejerceré como jefa de Despacho del diputado Asseff

A disposición para colaborar con todos

Gracias

Dra.Virginia Luna