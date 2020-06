Fernán Quirós: "Si la gente decide no sostener la cuarentena, habrá que volver a la fase 1"

Noticias Relacionadas Jujuy da marcha atrás: cuatro ciudades vuelven a fase 1 de cuarentena

A 90 días de iniciada la cuarentena obligatoria, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, analizó este miércoles 17 de junio la situación en la Ciudad de Buenos Aires en relación a la pandemia, y aseguró que “tener otra vez un nuevo período de fase 1 de cuarentena o no, depende críticamente de lo que hagamos como gobierno y como ciudadanos en las próximas tres semanas”.

“Si la ciudadanía decide que ya no tiene energía para sostener la cuarentena y que ya es lo mismo porque a mí no me va a pasar, entonces voy a un asado, a ver a los amigos o me junto con familias porque mis hijos extrañan a los compañeros de colegio, si eso va a ocurrir, no hay formato de testeo que pueda sostener y no hay manera de evitar por delante una vuelta a la cuarentena fase 1”, afirmó el funcionario en declaraciones a radio La Red.

De acuerdo a sus dichos, en Capital Federal la curva de contagios “evoluciona a una velocidad relativamente contenida, con un R (tasa de contagio) de 1.13”. Sin embargó, Quirós resaltó que “cada día hay más casos” e insistió en “explicarle a la ciudadanía que lo peor todavía no pasó”. En este sentido, afirmó: "Todos están muy cansados, con problemas económicos, sociales y afectivos”, y dijo que recalcó que no hay otra manera efectiva de contener el avance del virus.

Comedores desbordados y problemas sanitarios: 90 días de cuarentena en las villas porteñas

“Si la sociedad no puede hacer el esfuerzo y el AMBA toma una velocidad superior (de contagios), nosotros tendremos que pedirle a la ciudadanía un mayor esfuerzo para bajar bruscamente la curva. Pero si todos tenemos foco y hacemos nuestro aporte, vamos a poder sobrellevar este momento”, expresó.

El ministro se refirió, también, a la situación en los barrios populares. “En el 31 y en el 1-11-14 logramos reducir (la propagación), la curva disminuyó sensiblemente, los casos están decreciendo y pareciera ser que lo peor allí ya pasó, aunque aún no está resuelto”, dijo. “La realidad es diferente en otras zonas de la ciudad de Buenos Aires: "(El Covid-19) primero corrió más en los barrios populares, entonces la gente lo veía distante y sentía que era algo que en CABA no estaba”, agregó.

Por último, sostuvo: “Lo que pasa ahora es que todos conocemos a alguien que está contagiado”. Y concluyó: “Si logramos tener éxito con el Detectar y la gente actúa con responsabilidad, podremos dejar el R por debajo de 1 y no tener que volver a restringir”.