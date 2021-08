Rosario Lufrano negó haber recibido un pedido de Alberto Fernández y se cruzó con Luis Novaresio

Luego de que la Televisión Pública difundiera el video del brindis del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez en la residencia de Olivos, la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, negó haber recibido un pedido del presidente Alberto Fernández para emitirlo ese video y protagonizó un tenso cruce con el periodista Luis Novaresio.

En su programa de radio La Red, el conductor le preguntó por la versión de que el mandatario nacional habría llamada a Lufrano para difundir el video del festejo en Olivos, a lo que Lufrano respondió: "Eso es absolutamente falso, yo no recibí absolutamente ninguna llamada del Presidente de la Nación".

"Nadie le pidió nada. El gerente de noticias del canal (por la TV Pública) vio que El Destape iba a publicar esto y consideró que era un tema de actualidad periodística que había que difundirlo, y el director del canal coincidió en la publicación", afirmó Lufrano.

Luego Novaresio le dijo que la TV Pública sólo puso la foto del festejo luego de que el Gobierno brindó su explicación y no cuando el hecho noticioso había aparecido, a lo que la funcionaria replicó: "No, no es cierto, Luis. Si tomás los noticieros de la mañana hubo todo un debate de la fotografía".

"Se publicó a las 6 de la tarde del día anterior y Canal 7 omitió esa foto", interrumpió el periodista y Lufrano contestó: "No, la foto fue al aire. Se debatió en el noticiero, se dijo que no había ninguna explicación oficial y después el Jefe de Gabinete mandó al aire la grabación".

Inmediatamente, Novaresio insistió: "Estamos de acuerdo, como hecho de denuncia de la gravedad de una reunión ilegítima del Presidente en Olivos, Canal 7 no lo puso al aire. Es una decisión editorial, no lo estoy criticando".

La presidenta de Radio y Televisión Argentina siguió con el cruce: "No te voy a permitir que digas eso porque no es cierto. La gerencia de noticias actuó desde el punto de vista periodístico dando la información y después dando todas las opiniones".

"Pequeña corrección cariñosa, no podés no permitirme que opine como opine”, le dijo Novaresio y recibió la rápida respuesta de Lufrano: "¡Opiná como quieras! Lo que no voy a permitir es que digas que el Presidente me llamó porque eso es absolutamente mentira".

Luego, para concluir el enfrentamiento, el conductor le preguntó qué piensa del festejo en Olivos. "Lo dijo el Presidente. Es una reunión que no debió hacerse, que estuvo mal y el Presidente pidió disculpas. El tema está terminado, Luis".

"A mí no me parece", prosiguió el conductor, a lo que Lufrano preguntó "¿qué es lo que se quiere más?". "Por lo menos que responda como los 14 mil ciudadanos imputados penalmente por haber roto el aislamiento", dijo el periodista.

En ese momento, la funcionaria expresó que hay una denuncia en la justicia y que el Presidente ya pidió disculpas. "Las disculpas no extinguen un delito, Rosario", comentó Novaresio. "¿Quién está hablando de eso?. No estoy diciendo que extingue nada. Estoy diciendo que hay una investigación judicial y por otro andarivel el Presidente pidió disculpas en sociedad".

Luego, cuando le preguntó si el Presidente cometió un delito, le respondió: "Eso lo tiene que determinar la justicia. Se violó algo que estaba impuesto para no violarse".

La tensa entrevista continúa y Novaresio le preguntó por la editorial de la TV Pública del "uso político opositor" antes que el incumplimiento del Presidente del aislamiento y Lufrano dijo: "Vos decís que tenés derecho a opinar y los colegas que trabajan en el noticiero de Canal 7 también tienen derecho a opinar, como todos tienen su derecho a opinar. De todas maneras, yo te pregunto a vos: ¿No creés que además de algo que se hizo mal hay una intención política de la oposición, en el marco de un período eleccionario?"

Y el periodista dijo que "no es utilización, sino la consecuencia de un delito que hizo el funcionario más importante del país". A lo que Lufrano concluyó: "El Presidente pidió disculpas y la Justicia actuará en consecuencia. Esa es la realidad. La utilización política es que esté la oposición queriendo ver cómo el Presidente tiene que dejar su función y hacer un juicio político. El Presidente dijo: ‘No me van a hacer caer por un error’. Hay intencionalidad política, Luis”.

ED