El ministro del Interior, Guillermo Francos, dijo que el gobernador bonaerense Axel Kicillof tiene una idea "algunos dicen que marxista o de izquierda" sobre el manejo del Estado y que eso generó una discusión con el presidente Javier Milei en la reunión de gobernadores del martes.

"Milei, que fue votado por el 56% tiene un visión diferente. Y tuvieron una discusión, un intercambio de ideas, donde el presidente le dijo: 'no coincidimos, pero eso no quiere decir que no podamos trabajar en conjunto por el interés de los argentinos', contó el funcionario.

Puso en duda el comunicado que difundió un grupo de ocho gobernadores, encabezado por Axel Kicillof, y que cuestiona las principales medidas económicas que anunció el Gobierno.

"Es un comunicado hecho por Kicillof. Sé que los ocho -que aparecen como firmantes- no adhirieron porque dijeron que no lo habían firmado. Me sorprendió que tuviera la firma de algunos", dijo en LN+, en referencia a los gobernadores de Catamarca y Tucumán, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo.

Francos dijo que no le "parece mal" que "algunos gobernadores opinen distinto" y explicó que Milei "tomó nota de todo y les contestó a todos, uno por uno".

Destacó el punto del regreso del Impuesto a las Ganancias, que generó rechazos en los mandatarios provinciales.

"Estaba pendiente el tema del tope, porque eso desfinanció a las provincias y conversando, el Presidente dijo que le costaba mucho tomar esta medida pero que la guerra principal es el déficit", detalló el titular la de la cartera política.

En desarrollo...

LT