Javier Milei, crítico con Sabina Frederic: "Lo que dijo me parece grave y aberrante"

El precandidato a diputado nacional por Avanza Libertad, Javier Milei, se pronunció este lunes 30 de agosto sobre los recientes dichos de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, a los cuales caracterizó como "mucho más graves y aberrantes".

''Me parece mucho más grave lo de Sabina Frederic, me parece aberrante'', remarcó Milei en una entrevista que mantuvo con LN+. Las declaraciones del precandidato se dieron a conocer luego de que la ministra de Seguridad expusiera sobre inseguridad.

En el marco del asesinato de un hombre de 69 años, durante un asalto en la localidad bonaerense de Ituzaingo, Frederic admitió que fue “un hecho espantoso”, pero relativizó el asunto de la inseguridad diciendo que “Suiza es más tranquilo, pero más aburrido”.

“Hay que tratar de hacer de este país el mejor país posible. No poder parar este tipo de hechos genera una gran impotencia”, remarcó en declaraciones a Radio Mitre y concluyó: "Estamos trabajando a destajo para que ese tipo de hechos no ocurra”.

Acto seguido, Milei volvió a poner el foco en jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, sobre el cuál había dicho era un "zurdo de mierda" al que "podría aplastar aun estando en silla de ruedas". "A un liberal no le podés ni lustrar los zapatos", añadió.

En su diálogo televisivo más reciente, aclaró: "El primero que divulgó mis declaraciones fue Todo Noticias. Se concentraron en las formas y no en el contenido. Buscan operar a favor de (Horacio Rodríguez) Larreta. Me quieren someter a sus operaciones".

José Luis Espert le respondió a Sabina Frederic: "Después no pidan que no pase lo de Ginés"

La respuesta de Larreta a los insultos de Milei

Tras recibir los agravios del liberal, Rodríguez Larreta accedió a hablar sobre el episodio e insistió: "No le voy a contestar a Milei, no estoy para responder insultos, agresiones, no es el país que yo quiero. Tampoco me molestó el comentario de Macri para Milei".

Sin embargo, los comentarios que esbozó en Radio Delta no serían los primeros relacionados al incidente. El sábado 28 de agosto, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se pronunció respecto del precandidato en Radio Mitre.

“Sin comentarios. Es un nivel de agresión que... Olvidate. No pienso engancharme en estas cosas. La Argentina necesita lo contrario”, sostuvo a la vez que procedió a enumerar sus verdaderas preocupaciones a nivel nacional.

"La preocupación de Juntos por el Cambio pasa por “la inflación, la inseguridad, por un Presidente que defiende el adoctrinamiento en las escuelas y por que los chicos no están yendo a las aulas”, concluyó.

