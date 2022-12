“La unidad del PRO y de JxC tiene que estar encima de las internas”

Tras siete años como diputado, el jueves Waldo Wolff firmó la renuncia a su banca. Fue elegido secretario de Asuntos Públicos porteño y ahora es una de las nuevas caras del elenco de Horacio Rodríguez Larreta. Halcón por naturaleza (tiene una imagen del animal en su oficina en Núñez), tendrá por primera vez un cargo ejecutivo. Seguirá colaborando con Jorge Macri para que sea el sucesor de Larreta y buscará ser un dique de comunicación del gobierno porteño.

—¿Por qué te eligió Larreta para ser funcionario?

—Hay que preguntárselo a él. Tengo una virtud: soy de los que hablan con todas las distintas líneas del espacio, tengo mis posicionamientos pero, algo que quizá no debería ser una virtud sino algo normal, en medio de este modelo tan binario, resulta una virtud. La secretaría es una vocería política e institucional, defender los actos de Gobierno, dar el debate público sobre los actos de gobierno, dar la batalla cultural en el marco de un distrito que gobernamos y con todo lo que tenemos para mostrar desde nuestro partido. Es un cargo que viene a multiplicar, no a dividir. Es trascendental que haya más voces en más medios.

—¿Qué te pidió el jefe de Gobierno?

—Que sea quien soy, que siga defendiendo la institucionalidad, que siga en la lucha contra el avasallamiento que está haciendo el kirchnerismo, la defensa de todos los integrantes de JxC. Más que pedirme me dio libertad. “Quiero que vengas a hacer lo mismo que estás haciendo”, fue lo que me dijo.

—Bullrich dijo que con tu ingreso, el de Redrado y Lospennato se generaban nuevos cargos en contra de lo que plantea JxC.

— Se equivocó Patricia: no se generaron nuevos cargos, se utilizó la estructura existente aprobada en el último Presupuesto. No me voy a hacer eco de las patologías políticas de ciertos sectores de nuestro espacio y voy a seguir defendiendo a Patricia y a todos los que los ataquen. De hecho no me expresé a favor de nadie en lo presidencial. Cuando estén oficializadas las candidaturas me voy a expresar. Hay algunos que no sabemos si van a jugar. Con Patricia hace rato que no comparto el modelo de armado político de ella y es razonable poder elegir con quién estar en cada momento. Ella ha pertenecido a diferentes espacios. De todas maneras, la unidad del PRO y de todo JxC tiene que estar por encima de cualquier interna.

—¿Por qué creés que en redes sociales hay tanta hostilidad con el jefe de Gobierno? Incluso te acusaron de “traidor”.

—Puedo entender que hay gente que no le guste Larreta, ahora lo que no puedo entender es que por apoyar a alguien creas que Larreta es tu enemigo. Son libres de creerlo pero no van a poder acceder al poder y no van a poder gobernar. No te dan los números: tenés que juntar complementarios. Tenemos puntos en común, el respeto por los fallos de la Corte, la meritocracia, el apoyo al mundo occidental lejos de Irán y Venezuela. Que otros expliquen cómo van a gobernar pensando que el que no piensa igual es el enemigo. Sumado a que son muy parecidos a los kirchneristas. El sector que me acusa de traidor es parecido al kirchnerismo. Esta semana criticaron a Redrado porque viene del massismo. ¿Y cuando se incorporó Pichetto? Lo respeto mucho a Pichetto y puede haber cambiado de opinión. Igual que Joaquín de la Torre. Esto vale para todos.