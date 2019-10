Noticias Relacionadas El insólito cancionero macrista para las marchas de #SíSePuede

El presidente Mauricio Macri encabezó en Junín la segunda marcha del Sí se puede, una suerte de gira por 30 ciudades hasta el último jueves de campaña, que tiene por objetivo reforzar su electorado propio e intentar ampliarlo, para forzar un balotaje.

En esta segunda marcha estuvo otra vez con la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Los dos participaron de la inauguración de la Ruta Nacional 7 y apuntaron a la gestión anterior por el “abandono” en las obras viales.

“Así como me sorprendieron ustedes el 24 de agosto (en la Casa Rosada), yo los invité hoy acá para decirles que no están solos, que los bonaerenses no están solos”, aseguró el presidente junto a Vidal y el vicegobernador provincial, Daniel Salvador.

“Para eso, primero lo primero, se puede dar vuelta esta elección”, anunció un Macri eufórico. “Esta marcha que comenzó el sábado, que va a recorrer todo el país, es hombro a hombro, con todos aquellos que no nos resignamos, que sabemos que hay una Argentina posible, para dar esta batalla por nuestro futuro”, dijo.

Macri se refirió también a la cifra de pobreza que reveló el Indec. “Aunque duela hay que mirar ese número de frente”, explicó. El Presidente había pedido que lo juzgaran por si podía o no reducir el número de pobres en estos cuatro años.

Este lunes, la ministra de Desarrollo, Carolina Stanley, advirtió que todos los días “trabajamos para reducir la pobreza estructural”. Y reconoció que el resultado no fue el esperado.

El Presidente aseguró que después de la elección “vamos a volver a crecer”. Y dijo que ahora se vienen medidas para la clase media, que hizo un esfuerzo grande. “Los escuché y entendí, tomé nota, pero ahora viene el alivio a fin de mes y en el bolsillo. Y esto pasa porque el esfuerzo que hicieron todo este tiempo no fue en vano. Todos nosotros, los que nos jugamos por el cambio, decidimos dejar de ser parte del problema, para ser parte de la solución”.



NA/MC