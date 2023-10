"Mal de ojo" y velas: la anécdota de Patricia Bullrich y Fabiana Cantilo tras el debate presidencial

En el segundo debate presidencial, Patricia Bullrich presentó un cuadro de conjuntivitis y debió ser atendida por el SAME, que le suministro unas gotas oftalmológicas. En declaraciones radiales, la candidata de Juntos por el Cambio reveló que su prima, Fabiana Cantilo, se comunicó luego del debate para contarle que en realidad estaba "ojeada" y que le estaba haciendo "un trabajo" para curarle el mal de ojo. "Fabi Cantilo me prende velas y me hace cosas", deslizó la aspirante a la Presidencia.

En diálogo con el periodista Jorge Lanata por Radio Mitre, la ex ministra de Seguridad compartió una anécdota íntima que involucra a su prima Fabiana Cantilo. En base a sus conocimientos esotéricos, la cantante de rock le habría dicho a Patricia Bullrich que padeció "mal de ojo" durante el segundo debate presidencial, que tuvo lugar el domingo 8 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Me llamó Fabi (después del debate) y me dijo ‘aunque usted no crea’, porque nos tratamos de usted con Fabi, ‘aunque usted no crea, está ojeada. Yo sé que no cree nada, pero le estoy haciendo un trabajo’”, expresó Bullrich en el programa Lanata sin filtro.

Acerca de la eficacia del "trabajo" realizado por su prima, la postulante presidencial tuvo una valoración positiva: “Ahora el ojo lo tengo bien, así que me hizo un buen trabajo Fabi”.

Velas, rosarios y "pulseritas" de Patricia Bullrich

Si bien Cantilo no manifestó públicamente apoyo a la candidata de JxC durante la campaña electoral, es evidente que siguió el debate y tomó nota de "las dificultades" que experimentó Bullrich, que tenia un ojo visiblemente irritado y le produjo molestias durante gran parte del encuentro.

“Fabi Cantilo me prende velas, me hace cosas...", explicó la ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri y agregó en el contexto del programa radial: "Me dice que estoy desprotegida”.

Asimismo, Bullrich detalló que su entorno íntimo adoptó una actitud similar a la de Fabiana Cantilo: “De todo me pusieron: cintitas rojas (...) Tengo más rosarios que el Papa. Todo el mundo me da rosarios, pulseritas, medallitas”.

