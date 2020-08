Marcelo Longobardi: "Cristina Kirchner conduce el Senado como si fuera un jardín de infantes"

Marcelo Longobardi cuestionó este viernes 28 de octubre el desempeño de oficialistas y opositores durante el debate por la reforma judicial, que anoche fue aprobada en el Senado. En particular, el periodista reprochó el intercambio de chicanas entre la presidenta de la cámara, Cristina Kirchner, y el senador del PRO, Esteban Bullrich, lo que calificó como un "espectáculo lamentable". Además, criticó a Oscar Parrilli por la cláusula contra los medios que lleva su nombre, que finalmente fue removida del proyecto.

"Ayer se aprobó en el Senado de la Nación la reforma judicial que ya no tiene ningún sentido. La propia Cámara aprobó una ley que la señora de Kirchner dijo que no servía para nada", comentó en su editorial el conductor de Cada Mañana, ciclo que se emite por Radio Mitre. Se refirió así a que la vicepresidenta lamentó, antes de la aprobación de la norma, que esa no era la "verdadera" reforma que se debía el país.

"Va a la Cámara de Diputados donde no están los votos. La señora de Kirchner se lavó las manos del proyecto, lo relativizó, lo manda a diputados y si no sale la culpa va a ser del presidente Fernández", agregó el periodista.

Longobardi se refirió luego al cruce entre Cristina Kirchner y Esteban Bullrich, que comenzó con una chicana de la vicepresidenta al senador por ausentarse, la semana pasada, de una sesión virtual y dejar una imagen suya como fondo de pantalla para aparentar su presencia remota.

Cuando tomaba asistencia en la sesión de este jueves, CFK ironizó sobre ese hecho, preguntando varias veces dónde estaba el legislador por la provincia de Buenos Aires. "¿Cómo está?", replicó Bullrich. "Mejor que nunca", respondió ella. "Me alegro, la Argentina no tanto", retrucó el opositor.

Tras la chicana a Bullrich, Cristina se quejó en el Senado: "Parecemos un gallinero"

"Ayer la señora de Kirchner condujo lo que parecía ser un jardín de infantes, tomando lista a los senadores. Es cierto que el senador Bullrich metió la pata cuando puso una foto para simular que estaba presente en una sesión donde no estaba", comentó el conductor sobre este incidente. "El espectáculo que ambos presentan es lamentable", agregó.

Contra la cláusula Parrilli

Longobardi también criticó a Oscar Parrilli, autor de la cláusula que permitía a los jueces denunciar "presiones de los poderes mediáticos", que fue removida antes de la aprobación del proyecto. El propio senador por Neuquén reconoció que la idea fue un "anzuelo" porque "saltaron todos los grupos mediáticos y muchos políticos que repiten eso".

"En este contexto el senador Oscar Parrilli que había introducido la enmienda Parrilli que obturaba la cobertura periodística de los casos judiciales que significaba una violación a la libertad de expresión de la Argentina, ayer dijo 'se tragaron el anzuelo'", comentó el periodista.

"Dijo tiramos el anzuelo y saltaron todos los grupos mediáticos y muchos políticos. Se ve que quería descubrir quiénes eran los defensores en Argentina de la libertad de expresión", ironizó Longobardi.

FF/FeL