Vidal con el PRO de Córdoba: "Hay que mostrar otro camino, estoy para empujar el carro"

A falta de actos o charlas privadas, el Zoom y los encuentros virtuales se transformaron, para María Eugenia Vidal, en el lugar donde opina sobre la coyuntura política.

Con el jefe del bloque del PRO en Diputados, y su ex ministro de Seguridad en la Provincia, Cristian Ritondo, como moderador, la exgobernadora viene manteniendo reuniones con intendentes, legisladores y militantes del PRO. Este martes le tocó el turno a la militancia de Córdoba, con la diputada nacional, Soher El Sukaria, titular del PRO Córdoba de la Capital.

El sistema permitía que, además de una breve disertación, Vidal responda preguntas de los participantes. Entre otras consultas, surgió: “¿Fuimos ingenuos?”. La ex mandataria bonaerense respondió, seria: “No me arrepiento de haber hecho muchas cosas bien aunque políticamente no fueran redituables”.

En otro tramo, le preguntaron si la Argentina podría ser un país “libre y con justicia”, y Vidal argumentó: “Depende de nosotros. De nadie más. De nuestro compromiso. Yo estoy, no me creo que puedo sola, y estoy para empujar el carro que estaba encajado (citando la metáfora que usó Mauricio Macri en 2018 en plena crisis económica)”.

“Sin preguntar quién encajó el carro, si fue ayer, si fue hace un mes, si hay uno que mira y no ayuda, estoy para empujar el carro”, agregó.

En otro tramo del Zoom, planteó que la crisis supone una oportunidad. “Hay que pelearla en serio, y de verdad. Como lo hicimos alguna vez. El PRO ya pasó por esto”, explicó. “En el PRO estamos acostumbrados a arrancar bien desde abajo y, con método, trabajo, profesionalismo, y con compromiso, hacer la diferencia. Ya lo hicimos una vez. Y no tengo dudas que podemos volver a hacerlo”, agregó. Y remató: “Hay mucha gente afuera esperando esa representación”.

En otro tramo, también dijo: “Yo estoy, estoy para pelearla, para acompañar, para estar cerca de la gente, para mostrar que hay otro camino. Porque estoy convencida que hay otro camino”.

Sin dar nombres, también apuntó a los que “no tienen humildad”, y cerró: “También tenemos que mostrar nuestra capacidad de aprender, siempre desde humildad. Nadie es infalible y siempre me da miedo un dirigente que cree que no se equivoca. Creo en otra forma de hacer política: creo en un hacer diciendo la verdad, reconociendo errores, en equipo”.

ES / DS