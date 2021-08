“Morondanga”: qué significa y cuál es el origen de la palabra que usó Cristina Fernández

Tanto las redes sociales como los medios de comunicación se detuvieron en un detalle llamativo del discurso que dio la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ayer a la tarde en Avellaneda cuando cuestionó al gobierno de Mauricio Macri. “Morondanga” fue la palabra que utilizó para calificar al sentido de República que embanderan desde la oposición. Se trata de un calificativo que viene de otro, “Morondo”, y que tiene una clara connotación despectiva.

Cristina Kirchner: "¿De qué república hablan quienes crearon una mesa judicial? ¡República de morondanga!"

La palabra en cuestión fue pronunciada por la vicepresidenta en un pasaje de su discurso en el que cuestionó al gobierno de Mauricio Macri y denunció que hubo “una cacería de opositores en complicidad con los jueces”. “A los que hoy hablan de República, ¿dónde estaban cuando se perseguía y encarcelaba a opositores y a dueños de medios de comunicación? ¿De qué República me hablan los que ahora tienen prófugos? Ninguno de nosotros se fue del país. Era una República de morondanga”, expresó Cristina.

La última frase y en particular la palabra mencionada no tardaron en destacarse en los canales de televisión y en las redes. Incluso, por varias horas “morondanga” fue tendencia en Twitter, donde miles de usuarios la escribieron en tono jocoso.

"¿De qué república hablan quienes crearon una mesa judicial? ¡República de morondanga!", dijo la vicepresidenta.

Pero al consultar el significado de ese calificativo, la primera definición que ofrece el diccionario de Oxford habla de una “cosa inútil o de poco valor, material o inmaterial”. A su vez, una segunda definición toma un carácter plural al indicar que la palabra define a “un conjunto de cosas inútiles o de poco valor, material o inmaterial”. De ese modo, está claro que la vicepresidenta utilizó esa palabra a modo de remate para un conjunto de frases con críticas y duros cuestionamientos.



Para la Real Academia Española, “Morondanga” es una “cosa inútil y de poca entidad”, una “mezcla de cosas inútiles” y un “enredo o confusión”. Pero también se trata de una palabra que puede convertirse en un adjetivo despectivo si se le agrega la palabra “de” inmediatamente antes. Entonces “de morondanga” refiere a algo “despreciable, de poco valor”.

Morondanga nunca más. — Andrés Larroque (@larroqueandres) August 18, 2021



El origen de “morondanga” es “morondo”, que refiere a algo pelado, sin cabello. El sufijo despectivo “anga” es el que le otorga el tono y el significado despectivo a la palabra.

Como se mencionó antes, “morondanga” no tardó en hacerse visible y popular en las redes sociales no solo por parte de usuarios y usuarias que no son conocidos, sino también por parte de dirigentes políticos como fue el caso de Andrés “cuervo” Larroque, que publicó un Tweet en el que expresó “morondanga nunca más”.

ASV/FL