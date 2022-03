Otra grieta: Lammens denunció una "extorsión"

El Frente de Todos en su versión porteña tiene su propia grieta, que crece con el correr de los meses, y la protagonizan dos actores de peso del espacio: Víctor Santa María y Matías Lammens, quien ayer acusó públicamente al empresario y dirigente gremial de “extorsión”. “Yo no me banco una extorsión más y cada extorsión la voy a denunciar públicamente”, declaró.

Las palabras del Ministro de Turismo y Deportes de la Nación tienen un motivo: una nota en Página/12, medio de Santa María, en la que se afirma que el funcionario alquiló un inmueble por tres años por más de 600 mil dólares. La versión fue desmentida por el propio Lammens en redes sociales, en respuesta a Patricia Bullrich, y en una entrevista a Radio 10.

En dicho medio, le preguntaron: “¿Vos creés que esto desde Página/12 tiene que ver con tus aspiraciones a ser jefe de Gobierno porteño?”. Ante lo cual, el ministro respondió: “No tengo ninguna duda de dónde viene y tampoco me banco que me extorsionen a mí ni a nadie, ni que haya listas negras”.

A su vez, precisó que “hay que ser solidarios con los periodistas que trabajan en esos medios”, al afirmar que “en algunos casos son grandes profesionales y debe ser muy difícil trabajar en esas condiciones y que te digan a quién podés nombrar y a quién no”.

También, consideró necesario que “las grandes asociaciones de medios digan algo sobre el tema. Hay notas que después son falsas y periodistas a los que les dicen a quién no pueden nombrar. Yo no me banco una extorsión más y cada extorsión la voy a denunciar públicamente. Si hay algo que no tenemos nosotros es miedo”, manifestó.

El conflicto entre Lammens y Santa María no es nuevo: data de 2019, año en el que el dirigente de San Lorenzo fue el postulante del FdT a la jefatura de gobierno de la Ciudad, candidatura que no contó con el aval del empresario. Y se comenzó a visibilizar a comienzos de este año, con críticas en los medios del referente del Suterh a las políticas de la cartera de Turismo y Deportes.