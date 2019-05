Pinedo sobre el vice de Macri: "Todo es posible, un peronista o un radical"

por Ezequiel Spillman

—¿Cambia algo con la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner como vice?

—Sin dudas cambia. No se puede decir que no cambió nada cuando una presidenta que estuvo ocho años en el poder decide no competir. Lo que cambió es la Argentina. Es el cambio que se inició en 2015, y se ratificó en 2017, y este es un efecto más. Si no hubiera sido Cristina sin ninguna discusión, si la Argentina hubiera sido la misma de antes del triunfo de Mauricio Macri. El hecho de que pase algo tan potente como que Cristina no compita es que hubo un cambio muy profundo en la sociedad.

—¿Tiene diálogo con Alberto Fernández?

—Tenía una buena relación de buen dialogo con él desde siempre a partir de que ganamos la elección de la Ciudad (N.de la R.: Pinedo era jefe del bloque de diputados del PRO), antes no.

—¿Es posible pensar “Alberto presidente, CFK al poder”?

—Eso no cabe dudas, ella quiere seguir siendo, está claro. Pero no especulo con eso, espero que ganemos nosotros. Tampoco especulo porque no tengo por qué degradarlo a Alberto Fernández.

—¿Fue un mensaje a los mercados y al PJ que sea él candidato?

—Los mercados no le creen nada a Cristina porque puso su voluntad por arriba de cualquier ley. Por eso no es posible administrar fondos de terceros con ese riesgo. Por eso cuando Alberto Fernández o (Axel) Kicillof hablan con fondos de inversión nadie les cree nada. El producto que están vendiendo es la vitalidad de CFK. También creo hay un sector del peronismo que se hace cargo de los cambios que ha habido en la sociedad, y ese sector es el describió Schiaretti tras sacar más de la mitad de los votos en Córdoba: que es necesaria la independencia de poderes, el estado de derecho, el respeto al que piensa distinto, la libertad de prensa y la democracia. Ellos tienen que decidir si siguen representando a esa base mayoritaria de la Argentina o toman un camino distinto.

—¿Cómo se rearma la campaña entonces?

—Viene una discusión de valores y no tanto de personas, de maneras de ver la organización de la Argentina que ha sido tan patética para los argentinos, tan dramática. Y eso se hace sobre valores. No se qué va a proponer el sector de CFK como valores.

—Con este nuevo escenario, ¿no es momento de ampliar Cambiemos?

—La amplitud de Cambiemos es absoluta. Los que estamos en Cambiemos sabemos que la pregunta no es sobre nosotros y nuestros cargos sino si hacemos que la Argentina cambie o no.

—Para decirlo de otro modo, ¿hay que debatir la vicepresidencia para un radical o Macri debe ir a una PASO?

—Todo es posible. La apertura es absoluta. Puede ser cualquier persona, peronista o radical, el que puede ocupar cualquier posición. Lo que está en juego es más importante que cualquier dirigente.

—¿Es excesivo sumar a dirigentes del PJ como Urtubey, por ejemplo, como pidió el gobernador Cornejo?

—No me parece excesivo. Lo que tienen que hacer los dirigentes es mantener una conversación sobre qué necesita la Argentina en una misma coalición electoral o en distintas. Nosotros y los peronistas federales, pero también los demás tienen la responsabilidad de tener una conversación sobre la Argentina.